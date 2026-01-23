◇プロボクシング68・8キロ契約8回戦 野上昂生《TKO6回1分2秒》上村健太（2026年1月23日 東京・後楽園ホール）

東洋太平洋、日本ウエルター級14位の野上昂生（25＝大橋が上村健太（28＝緑）に6回TKO勝ちし、再起に成功した。

6回に右フックでダウンを奪うと、再開直後も左ストレートで再びダウンを奪い試合を終わらせた。初の日本人対決を制し「少し緊張もあったが、練習でやってきたことが出せた」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。

昨年8月にタイトル初挑戦でセムジュ・デビッド（33＝中日）に8回TKO負け。「前回ああいった形で負けて期待に応えられず悔しかった。足りないところが明確に出た試合だったのでたくさん練習をした」と振り返った。

敗れたデビッドへのリベンジを見据えつつ、「まずは形に残るタイトル戦をやりたい。今年はもう一度タイトル戦に挑戦して、必ずチャンピオンになりたい」と宣言。所属ジムの大橋秀行会長（60）は「判定では負けていたが、あそこで倒したのはよかった。すぐにチャンスをつくりたい」と約束した。