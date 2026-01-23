女優・沢口靖子主演のテレビ朝日系スペシャルドラマ「科捜研の女 ＦＩＮＡＬ」（午後８時）が２３日、放送され、２６年間にわたって放送され続けた長寿ドラマが幕を閉じた。

今回、スマート・モビリティ実証実験特区で複数のＩｏＴ機器が突然、暴走し、爆発に巻き込まれたロボット企業の開発部員が死亡。榊マリコ（沢口）ら科捜研のメンバーたちはデジタルの痕跡をたどりながら前代未聞の科学犯罪に挑んだ。

終盤には容疑者を特定することに成功もマリコは精度が確立されていない鑑定に踏み切った責任を取って辞職願を提出。自ら科捜研を後にするというストーリーが展開された。

物語の最後には画面上に「２６年間ご声援ありがとうございました！ マリコから心への感謝をあなたへ」とのメッセージが記され、幕を閉じた。

放送直後にはＸ（旧ツイッター）のトレンドで「＃科捜研の女」のワードが１位に急浮上。沢口の役名「マリコさん」も５位に入るなど関連ワードが急浮上。

ネット上には「科捜研の女 ２６年間お疲れ様でした」、「特番で続いてくれるのを祈ってます 寂しい…」、「２６年間、ありがとうございました。私の傍にはいつもこのドラマがあったので終わってしまうのが本当に寂しいです。これからもずっと科捜研の女大好きです」、「２０年以上も同じ役で続けていけるって本当にすごいなって思う」、「お帰り！！って全力で喜ぶから、いつでも帰って来ていいんだからね！！これだけは言っとく」などの声が集まった。

同ドラマは１９９９年１０月のスタート以来、２６年間にわたって現行連続ドラマ最多シリーズ記録を更新し続けてきた長寿ドラマ。３００回の節目とともにＦＩＮＡＬを迎えた。