£³¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡¦£Ô£Ò£é£Ä£Å£Î£Ô¡¡Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼Àé½©³Ú¡Ö¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜÈÖ¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡£³¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦£Ô£Ò£é£Ä£Å£Î£Ô¡Ê¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥È¡Ë¤¬£²£³Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«£×£×£×£Ø¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿Æ±¥Ð¥ó¥É¤Î¼¡¤Ê¤ë¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤¹°Õ»×¤òÁ¯ÌÀ¤Ë°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¡Ö£Î£Å£×¡¡£Å£Ò£Á¡×¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤ÎËë³«¤±¤ò¹â¤é¤«¤Ë¹ð¤²¤ë¤È¡¢£Í£Ã¤Ç£Á£Ó£Á£Ë£Á¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢»ä¤é°Ê¾å¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë´üÂÔ¤·¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ£±¶ÊÌÜ¤«¤é¤ÎÂç´¿À¼¡¢ºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ìó£²¤«·îÈ¾¤°¤é¤¤¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò·Ð¤Æº£Æü¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤³¤³Åìµþ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç°ìÈÖÇ®¤¤Æü¤Ë¤·¤è¤¦¤¼¡ª¡×¤È²ñ¾ì¤ò¤¢¤ª¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÊÔºÇ¸å¤Î£Í£Ã¤Ç¤Ï£Á£Ó£Á£Ë£Á¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÄü¤á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÆ§¤óÄ¥¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ïº£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜÈÖ¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ê¬¡¢¼¡¤Ï¤¦¤Á¤é¤¬¤ß¤ó¤Ê¤¬¶ì¤·¤¤»þ¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤»¤ë¤è¤¦¤Ê²»³Ú¤òÆÏ¤±¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢£µ·î£µÆü¤ËÌµÎÁ¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£ºÇ¸å¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢£Î£Á£Ç£É£Ó£Á¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¤ß¤ó¤Ê¤¬µ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤Æà¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¼á¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤Î¤Þ¤Þ¸µµ¤¤Ç³Ú¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤½¤ì¤¬´ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ç¤Þ¤¿¥é¥¤¥ÖÍè¤ÆÅ¾¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢Áö¤Ã¤¿¤ê¡¢²Î¤Ã¤¿¤ê¤·¤è¤¦¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£Ó£Å£Ò£É£Î£Á¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¤òÌµ»ö²ó¤ì¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶ÌµÎÌ¡££Á£Ó£Á£Ë£Á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤³¤Î£Ô£Ò£é£Ä£Å£Î£Ô¿ÍÀ¸¡¢Á°¤Î¥Ð¥ó¥É¿ÍÀ¸¤âÁ´Éô´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤òº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿ÍÀ¸¤Ç¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë°ì´ü°ì²ñ¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æº£Æü¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Ð¥«¤ß¤¿¤¤¤ËÁû¤¤¤Ç¡¢¥¬¥Ï¥Ï¥Ï¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê£±Ç¯¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£Ç¯¤â¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£