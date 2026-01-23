SEVENTEENエスクプス、派手イメチェンにファン衝撃「想像つかなかった」「メロすぎて最高」
【モデルプレス＝2026/01/23】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）の公式X（旧Twitter）が23日に更新された。S.COUPS（エスクプス）のイメージチェンジに反響が寄せられている。
【写真】SEVENTEENメンバー鮮やかピンク×三つ編みエクステが新鮮
エスクプスは同日、メンバーのMINGYU（ミンギュ）と結成したユニット「CxM」のコンサートツアー「CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY」仁川公演を開催。黒髪だったエスクプスは鮮やかなピンクヘアにガラリと変え、同色の三つ編みエクステを付けたスタイルも披露した。
1月20日にはグローバルファンダムプラットフォーム「Weverse」にて「ヘアカラー中〜〜何色でしょうか」と投稿していたエスクプス。期待が寄せられていただけに「かっこよすぎる」「衝撃的」「まさかピンクとは想像つかなかった」「メロすぎて最高」とファンからは大きな反響が集まっている。なお、「CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY」日本公演は、1月31日〜2月1日に愛知・IGアリーナにて、2月5日〜6日に千葉・幕張メッセ国際展示場展示ホール1―3にて開催される。（modelpress編集部）
