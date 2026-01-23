「DREAM STAGE」発TORINNER・しなこ・ICExら、TGC×TBSコラボイベント第1弾出演者発表 MCは丸山礼【TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC】
【モデルプレス＝2026/01/23】2月11日に開催される東京ガールズコレクション実⾏委員会（以下：TGC）とTBSのコラボレーションイベント「TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC」。このたび、第1弾出演者が発表された。
【写真】TGC×TBSイベント出演 新鋭ボーイズグループ3組
本イベントは1部・2部で構成され、それぞれ異なった出演者によるステージをお届けする。イベント全体のMCを務めるのは丸山礼。2024年4月から『王様のブランチ』にレギュラー出演し、バラエティからドラマまで活躍中の丸山が、持ち前の個性豊かなキャラクターで豪華なキャストとともにステージを盛り上げる。
1部ステージはボリューム満点なキラキラを取り入れた華やかさ全開のショーを実施。このステージに、人気クリエイター・しなこの出演が決定。小中学生をはじめ若者から絶大な人気を誇るZ世代のカリスマ・しなこがスウィートなステージを届ける。さらに2部ステージは、現在放送中の金曜ドラマ『DREAM STAGE』に登場するドラマ発の期間限定ボーイズグループ・TORINNER（岩瀬洋志、HOJIN、志賀李玖、松瀬太虹、ISAAC）が本イベントとスペシャルコラボ。ファッションショーやトークステージでバレンタインムードの赤坂を魅了する。加えて志賀李玖が所属するICEx、HOJIN・ISAACが所属するKAJA、松瀬太虹が所属するThe Right Lightの出演も決定した。
「TBS AKASAKACOLLECTION produced by TGC」はTGC20周年イヤーとなった2025年3月に初めて開催され、総体感人数のべ約30万1200万人を記録（来場者数：のべ約1200人／視聴者数：のべ約30万人）。2025年に続き2回目となる本イベントのテーマは「SWEET AKASAKA ー甘くて、ときめく、特別な赤坂へ。ー」。とろけるようにスウィートな1日となる。
タイトル：「TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC」
開催日：2026年2月11日（水・祝）
1部 午後1：00〜午後2：00
2部 午後4：00〜午後5：00
会場：TBS 赤坂 BLITZ スタジオ・赤坂サカス広場
※各部、ステージ観覧募集予定。詳細は今後発表
