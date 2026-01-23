俳優の岡田准一さん（45）が主演する、映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』（12月25日公開予定）。追加キャストとして、松坂桃李さん（37）と仲野太賀さん（32）が出演することが発表され、コメントを寄せました。

映画は、“689トリオ”と呼ばれた作曲家・中村八大さん、作詞家・永六輔さん、歌手・坂本九さんが作り上げた、世界で愛され続ける日本の名曲『上を向いて歩こう』の誕生秘話を描いた物語。岡田さんが中村八大さんを演じ、松坂さんと仲野さんが永六輔さんと坂本九さんをそれぞれ演じます。

■岡田准一「僕の人生の中で特別な時間」 松坂桃李&仲野太賀との共演

永六輔さんを演じる松坂さんは、「僕が演じる永六輔さんは、とにかく言葉の力とユーモアに溢れた方。役作りのために当時のラジオを聴き続けていましたが、気づけば役の準備であることを忘れ、リスナーとして夢中になってしまうほど、その語り口に惹き込まれていました。“689トリオ”として3人で現場で過ごした時間は、とても楽しく豊かなひと時でした」とコメント。

また、坂本九さんを演じる仲野さんは、「坂本九さんという国民的スターを演じるのは、プレッシャーもありますが、ひたすら当時の映像や音源をチェックし、音楽監督とも相談しながら、曲の成り立ちを一度分解して、九さんの「ハート」で繋がれる表現を模索してきました。当時の人たちが持っていた熱量、そして音楽の素晴らしさが伝わるような、温かい作品にできるよう心を込めて演じました」と思いを明かしました。

そして、中村八大さんを演じる岡田さんは、松坂さんと仲野さんとの共演について、「松坂桃李さん仲野太賀さん、このお2人がそれぞれ永六輔さん坂本九さんを演じていただけるなら。その思いは、間違いではありませんでした。彼らは最高で、映画の中でですが、ともに偉大な名曲「上を向いて歩こう」を作り上げていく作業は、僕の人生の中で特別な時間になりました。ぜひ時代に色褪せない名曲を生み出す3人の姿をスクリーンでご覧いただけますと幸いです」と振り返りました。