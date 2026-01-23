「DREAMS COME TRUE」の中村正人（67）が23日、自身のインスタグラムを更新。メンバーの吉田美和（60）に「はんぱねー」と感心したことを報告した。

中村はまず、昨年11月30日の出来事として「こ、これは？！？！なんと吉田みちゃんがニューヨークでも流行っているフィンガーニッティングにスタジオで突然初挑戦。明日の朝ご飯の買い物に行ったと思ったら、でかい毛糸玉を大量に抱えて帰ってきました。さてナニができるやら」とつづり、指編みで何かを作っている写真を投稿した。

さらに、その翌日の12月1日には「吉田みちゃんはやっぱはんぱねー。と驚く私は吉田さんの相棒、中村正人です」とつづり「なんと突然の初挑戦にも関わらず、なんの設計図もなく、このナニを4時間足らずで仕上げました。しかも奇跡の吉田さんの自ら皆様にお披露目」と、グレー、ピンク、茶色の毛糸で編み上げた巨大な作品を持つ吉田の姿を披露。

続けて「なので沢山のいいね！フォローよろしくお願いしまっする。ちなみに吉田さん、皆様のポスト全部お読みになってますのです」と呼び掛けた。

フォロワーからは「わあーすごいステキ」「暖かそうですね」「美和ちゃんお上手」「ライブの衣装に使えそう」「可愛らしい色合い流石です」「ちらりと見えるしあわせ」「天才」などの声が寄せられていた。