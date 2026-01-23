テレビ朝日系「見取り図じゃん」が２２日に放送され、お笑いコンビ・見取り図・盛山晋太郎、リリーがＭＣを務めた。

この日の放送は先週に引き続いて「上京大阪組 コッソリ作戦マジ新年会２０２６」。ニッポンの社長、ロングコートダディ、マユリカら見取り図と親交の深いコンビが活動状況を報告しあい、ガチ本音の新年会を行った。

「キングオブコント」２０２０年から２０２４年まで５年連続で決勝進出し、昨年は大型賞レース「ダブルインパクト２０２５ 漫才＆コント二刀流Ｎｏ．１決定戦」で初代王者に輝くなど、活躍が著しいニッポンの社長・辻皓平は、東京の劇場で先輩芸人・おしみんまるとガチ喧嘩したことを明かした。

状況を知るマユリカ・中谷は「長いっすね！１年越えじゃないですか？」と驚き。辻は「僕ら、大阪でやってて。東京に来たじゃないですか」と、東京と大阪の劇場で空気に違いがあることを説明した。

辻が、つづけて「東京は、パッパッて切られるというか…。ＭＣ？というか。おもろないウケで終わらす」と話すと、盛山も「目先のウケで…」と共感。辻は「そう、そう。『全然おもろないけどな…』っていうので。いま、おしみまるさんと僕、喧嘩しています」と話し、相方・ケツも「バッチバチなんです」と苦笑した。

盛山が「おしみんまるさん。結構、（東京の劇場で）ＭＣしはんねんな？」と聞くと、辻は「トークライブでお客さん、めっちゃ少ないから。でも、お客さん少ないからこそ、こっち、おもろいことしたいなみたいな感じやったとき。いま、パピヨンの千葉（恵）っていう、めっちゃおもろい奴。おもろいけど、お客さんにはウケへんみたいな。パピヨン・千葉が『じゃあ、もう一回やったらええやん！』って、もう一回（舞台で）やろうとしたら、おしんまるさんが『じゃあ次！次の人行こう！』とか言って。ほんまに１５人ぐらいだけを笑かすみたいなボケをして。えっ？てなって」と振り返った。

辻は「また、何かで（千葉を舞台に）戻したんですよ。千葉にウケて終わってほしいから。お客さんも『おっ！』ってなったときに（おしみんまるが）『もういいんだよ！』みたいな」と回想。後輩芸人よりも劇場の進行を優先するＭＣに憤りを覚えた辻は「そこで、舞台上でむっちゃ喧嘩しました。『何なんすか！さっきから！』って」と明かした。

ケツも「それは僕も辻さんと同じ気持ちやって。千葉がもうすぐウケそう。ウケるかもみたいな所で…」と述懐。盛山は「ガチ喧嘩？切り方も悪かったし？」と苦笑していた。