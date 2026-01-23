【なぜ】信号無視の公用車が速度オーバーで交差点突っ込み1人死亡の事故…専門家「減速しようとして踏み間違え」可能性も

東京・港区で22日夜、内閣府の公用車が赤信号を無視して9人が死傷した事故で、事故現場付近には目立ったブレーキ痕がないことが分かりました。

港区・赤坂の特許庁前の交差点で22日夜、内閣府の公用車が乗用車と衝突するなど、合わせて車6台が絡む事故があり、タクシーの乗客・明石昇さん（32）が死亡したほか、男女8人が重軽傷を負いました。

警視庁によりますと、近くの車のドライブレコーダーには、公用車が赤信号を無視して交差点に進入する様子が映っていたということです。

その後の取材で、公用車は法定速度の60km/hを上回る速度で走行していたとみられ、事故現場付近には目立ったブレーキ痕がないことが分かりました。

警視庁は危険運転致死傷の疑いも視野に捜査しています。

この事故について、SPキャスター・柳澤秀夫さんと見ていきます。

青井実キャスター：

柳澤さん、かなり大きな事故ですよね。

SPキャスター・柳澤秀夫さん：

都内でこういう事故が起きるってちょっと想像しにくいですよね。相当のスピードが出て車が6台ですか。何が起きたのか気になりますよね。

宮司愛海キャスター：

現場は港区赤坂の特許庁前の交差点の部分で、今回事故を起こしたのが内閣府の公用車でした。この公用車が赤信号を無視して交差点に進入し、走行していたワンボックスカーの側面に衝突したということです。

そして、そのはずみでこの白いワンボックスカーが回転しながら、横を走っていたタクシーですとか、あとは対向車線にいたごみ収集車、タクシー、乗用車とぶつかって、合わせて車6台が絡む事故になったということです。

今回、この事故を起こした公用車は法定速度の60km/hを上回る速度で走行していたとみられていまして、ブレーキ痕もなかったということが分かりました。

青井実キャスター：

今回、現場で広瀬キャスターが取材をしています。どんな現場か見ていきましょう。

広瀬キャスター：

まずは事故を起こした公用車は交差点の方向に向かって走っていて、そしてそのまま交差点に入っていきました。確かに、交差点に進入する手前の道路を見ても目立ったブレーキ痕というのは見当たりません。

すぐ後ろに内閣府の建物があります。

官庁街で公用車が比較的多く往来しています。

この場所の特徴を見ていきます。

事故のあった交差点と特許庁前をつなぐ道路には下り坂があります。もし仮に速い速度で下ってしまった場合には速度を緩めづらい状況で、特許庁前の交差点にたどり着くということ。そして車線の矢印に注目すると、左車線から順に左折のみの矢印、直進と左折の矢印、右折の矢印の3車線あり、左折する車は左と真ん中の2つの車線に止まることになります。

そうした場合、真ん中の車線に入った左折の車が滞留し、直進したい車は後ろに詰まっていきます。

すると、慌てて、あるいは待ちきれずに右から追い越していくような形で直進したい車が交差点に進入することがあり、例えば信号が赤になりかけていることもこの場所で何度か確認できました。

さらには外堀通りがあって大量の車が通っているため、一度事故が起きると、複数の車を巻き込みやすいという特徴がこの交差点にあります。

宮司愛海キャスター：

この現場に関して、交通事故鑑定人の中島博史さんに伺うと、現場の交差点は見通しが良く、信号も確認しやすい場所だということです。ただ、それが事故につながる可能性もあると指摘されていました。

見通しがいいが故に、もうじき赤信号になるというふうにスピードを出して、交差点を突っ切ろうとした可能性があるのではないかという指摘もありますし、あとは赤信号で減速しようとしたがアクセルとブレーキを踏み間違えてしまった可能性もあるということです。

青井実キャスター：

事故を起こした運転手は69歳の男性で、内閣府が運転業務を委託している会社の運転手という情報が入ってますが、まだ分からないこともあります。

SPキャスター・柳澤秀夫さん：

例えば、運転手が体調不良でコントロールできない状況になっていたことも考えられるし、車両に問題があったのかということも含めて考えなきゃいけないから、一つ一つ今分かっていることを積み上げていったうえで、原因の特定ということになると思います。

宮司愛海キャスター：

ただこちらの交差点、過去にも事故が起きていたということで参考に見ていきます。

2025年9月、タクシーが交差点を横切る際に乗用車と衝突して横転する事故があり、この時は4人がけがをしました。そして、2024年10月にも出合い頭の事故があったということですけども、事故が相次いでいるような場所だということですね。

青井実キャスター：

たしかに新橋のほうに抜ける道と汐留のほうに抜ける道がちょっと分かりにくかったりする場合もありますが。

SPキャスター・柳澤秀夫さん：

多分、左折、直進、それから右折となかなか路面に表示があっても、分かりにくい部分というのはあるかもしれませんけどね。

宮司愛海キャスター：

警視庁によりますと、車線が多くて道路形状が複雑なうえ交通量も多いことから事故が多いのではないかと。

青井実キャスター：

車だけではなく非常に歩行者の方も多い場所ですから。

SPキャスター・柳澤秀夫さん：

しかも巻き込まれる可能性がありますからね。

青井実キャスター：

まずは、けがをした方の早い回復を祈りながら事故の原因の究明を進めてもらいたいと思います。