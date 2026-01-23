【拡大画像へ】

講談社は、「108P!～1年後に絶対108Pする話～」の祝・連載108日と単行本第1巻の発売を記念して、1月23日の22時10分から23時59分までの108分間、ヤンマガWebで同作品全話を完全無料にする。

本作は、謎の老人から珍魂玉を継承してしまった汐留守が、1年後に107人の女性たちが持つ願いを叶えるために関係を持つことになるエロコメディ。今回、普段は初回無料になっている話も制限なく完全無料で読むことができる。

第1巻は重版も決定しており、作者であるzensori氏から特別イラスト、ヤンマガWebチーフよりコメントが届いている。

重版お礼イラスト

□「108分限定完全全話無料」告知ページ

第1話のページ

【あらすじ】

「まさか童貞だった俺が、1年後107人を愛させてもらえるなんてーー」性愛に疎い大学生・汐留守。ある日、街に倒れていた謎の老人を助けたことから「1年以内にカケラを持った107人を絶頂させなければ世界滅亡」という責務を与えられる。困惑していると、超大人気アイドル・清瀬春香の頭上に「みられたい」の文字が！？彼女の欲望を解き放ち、絶頂させることはできるのか！？107人と愛し合う、前代未聞のエロコメディ。

【ヤンマガWebチーフ コメント】

攻めた作品が多いヤンマガWebの中でも一際「ヤバい」、前代未聞の企画です。

連載当初からサイト内の人気が圧倒的で、即日重版にも納得です！

『１０８Ｐ！』が無事目指すゴールを迎えられるのか、ぜひ一緒に見届けてください。