◇スノーボードW杯パラレル大回転第8戦（2026年1月23日 オーストリア・シモンヘーエ）

予選と本戦が行われ、女子で来月のミラノ・コルティナ五輪に2大会連続で代表選出された三木つばき（浜松いわた信用金庫）は4位だった。今大会には今季初めて、五輪2連覇中のエステル・レデツカ（チャコ）が参戦。三木は準決勝で直接対決したが、0秒16差で競り負けた。

レデツカはアルペンスキーとの二刀流で知られる世界女王。18年平昌五輪ではアルペンスキーのスーパー大回転、スノーボードのパラレル大回転の2冠に輝くと、前回22年北京五輪ではスノボで連覇を果たした。広域開催となるミラノ・コルティナ五輪では、両種目の同日開催が決定。ヘリコプター移動の検討や日程変更の嘆願もかなわず、3連覇の懸かるスノボでの出場が決まっている。

三木にとっては昨年3月の世界選手権決勝以来の対戦で、五輪を前にリベンジを果たしたいところだったが、予選は4位で1位のレデツカにかなわず。本戦は順当に勝ち上がったものの、直接対決で再び屈した。

来月6日に開幕する五輪前のW杯は残り1戦。悲願の金メダルへ勢いを付けるためにも、今度こそレデツカに勝ってイタリアへ向かいたい。