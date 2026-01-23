¡ØASUKA¡ÙÁÏ´©40¡Ü1¼þÇ¯ÆÍÆþµÇ°¹æ¤ÏÁÏ´©¹æ¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥åÉ½»æ¤¬ÌÜ°õ¡ª¡ØASUKA¡Ù2026Ç¯3·î¹æÈ¯Çä
KADOKAWA¤Ï¡¢2026Ç¯1·î23Æü(¶â)¤Ë¡¢ÁÏ´©40¡Ü1¼þÇ¯ÆÍÆþµÇ°¹æ¤È¤Ê¤ë¡ØASUKA¡Ù2026Ç¯3·î¹æ¤òÈ¯Çä¡£É½»æ¤Ï¡¢¡ØASUKA¡ÙÁÏ´©¹æ(1985Ç¯8·î¹æ)¤ÎÉ½»æ¤òºÌ¤Ã¤¿»³´ßÑÚ»Ò¡ØÇÏ²°¸Å½÷²¦¡Ù¤ò¡Ø·î²Ú¹ñ´ñ°åÅÁ¡Ù¤Î¤Ò¤à¤«Æ©Î±¤¬¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¡£¡ØMr.¥Þ¥í¥¦¥Ö¥ë¡¼¡Ù³°ÅÁ¿·Ï¢ºÜ¤ä¡Ø·î²Ú¹ñ´ñ°åÅÁ¡Ù¤Ê¤É½¼¼Â¤ÎÏ¢ºÜ¿Ø¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¢£¡ØASUKA¡Ù2026Ç¯3·î¹æ
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î23Æü(¶â)
ÆÃÊÌÄê²Á¡§740±ß(ÀÇ¹þ)
¡ÚÉ½»æ¡Û¡Ø·î²Ú¹ñ´ñ°åÅÁ¡Ù(¤Ò¤à¤«Æ©Î±)
É½»æ¤Ï¡¢ÁÏ´©¹æ¤Ç»³´ßÑÚ»Ò¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡ÖÇÏ²°¸Å½÷²¦¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤Ò¤à¤«Æ©Î±¤¬¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¡£Áñ¸·¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¸ÕÍÕ¤¬ÌÜ°õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø·î²Ú¹ñ´ñ°åÅÁ¡ÙËÜÊÔ¤Ï¡¢±§ÈÑÄ«¹×»ÈÊÔ¤¬ºÇ½ª¶ÉÌÌ¡ª·Ê±À¤ÎÂç³èÌö¤¬É¬¸«¡£
¡Ú´¬Æ¬¥«¥é¡¼¡õ¿·Ï¢ºÜ¡Û¡ØMr.¥Þ¥í¥¦¥Ö¥ë¡¼ ¡ÁAfter The Rain¡Á¡Ù
Âç¿Íµ¤¥¿¥¤¥È¥ë¡ØMr.¥Þ¥í¥¦¥Ö¥ë¡¼¡Ù³°ÅÁ¥·¥ê¡¼¥º¤¬³«Ëë¡£ËÜÊÔ¤«¤é5Ç¯¸å¡£ºù¤È¥æ¥á¡¢¤½¤·¤ÆÁó°æ¤È¿åÌµ·î¡£À®Ä¹¤·¤¿»Í¿Í¤Î¿´¤òÉÁ¤¯¡¢Á¡ºÙ¤ÇÈþ¤·¤¤¥¢¥Õ¥¿¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡û´¶Æ°¤ÎºÇ½ª²ó
¢£¡ØÌë¤ÎÝ¦Ý¨¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù(Æ£ÌéÂîÌ¦)
é¬é¯±àÝ¦Ý¨¤È¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿Åí²»¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤ËÊì¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¨¡¨¡¡ª
¢£¡ØÈ¬²¦»ÒÌ¾Êª Å·¶é¤ÎÎø¡Ù(¼·ÈøÊþ)
¤³¤ì¤¾¡¢ÂçÃÄ±ß¡ª¿Í´Ö¤ÈÅ·¶é¡¢Æ±¤¸²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤Ê¡ª¡©
¢£¡Ø¥ë¥¨¥ó¥È¸¸½ÃÄ´À°»Õ¡Ù(¤¢¤Ù¤Þ¤ê¤Ê)
¤ä¤Ã¤ÈÊì¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¥Ý¥í¡£¤Ç¤â¡¢¥Ð¥ë¥à¤È¤Ï¤ªÊÌ¤ì¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡Ø»Í·î°ìÆü¤Î±«¡Ù(´Ë¾æ·Ä)
ÁÔÀä¤ÊÀÄ½Õ¤ò±Û¤¨¤¿±«¤È»Í·î°ìÆü¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æó¿Í¤Ï²¿¤ò»×¤¦¡©
¡ûÆÉÀÚ¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó
¢£¡ØÀ±ïåÍÍ¤È¼þ²È¤ÎÌ¼¡Ù(²ÃÆ£¤¨¤ê¤³)
3·î24ÆüÈ¯Çä¡Ø¥ä¥ó¥Ç¥ìÅ®°¦³ÎÄê¥ë¡¼¥È¡ª¡©¡Á¹¶Î¬ÂÐ¾Ý¤Ï»ä¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡ª¡ª¡Á ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¢¥ó¥½¥í¥¸¡¼¡Ù¤«¤éÀè¹Ô·ÇºÜ
¥â¥Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«»àË´¥ë¡¼¥È¤ËÆÍÆþ¡ª¡© ¤Ê¤é¤Ð¤½¤ì¤Ï¡¢²óÈò¤»¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¢£¡Ø¤Ê¤Î¤ÇÌµ¼«³ÐØá¤«¤ì·ÏJK¤Ï¿À»Ò¤Ë¤Ê¤é¤Í¤Ð¤Ã¡ª¡Ù(¤µ¤®¤ä¤Þ¤ì¤ó¡¿¸¶ºî¡§¤Ò¤µ¤Þ¤Ä¤¨¤¤¤È)
3·î24ÆüÈ¯Çä¡Ø¥¥¹¤·¤Å¤é¤¤¤«¤é¤«¤¬¤ó¤Ç¤è¡ª¡Á¿Í³°Èà»á¤ÎÅ®°¦¤¬µ¬³Ê³°¤Çº¤¤Ã¤Á¤ã¤¦(¥Ï¡¼¥È)¡Á ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¢¥ó¥½¥í¥¸¡¼¡Ù¤«¤éÆÃÊÌ·ÇºÜ
Ê¿ËÞ¤ÊJK¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼Â¤ÏÌµ¼«³ÐØá¤«¤ìÂÎ¼Á¤À¤Ã¤¿¡ª¡© ¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â¹Ô¤¯¿À¼Ò¤Î¿À¼ç¤Ï¼Â¤Ï¡Ä¡©
¢£¡ØÉü½²Âå¹Ô¡Ù(Èõ¸ýÂçÊå)
1·î24ÆüÇÛ¿®¤Î¡ØÉü½²¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹ ¡Á¤³¤ì¤«¤é»ä·º¤ò»Ï¤á¤è¤¦¡Á ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¢¥ó¥½¥í¥¸¡¼¡Ù¤ËÀè¶î¤±3ºîÉÊÀè¹Ô·ÇºÜ
¥â¥Î¸À¤ï¤ÌÈï³²¼Ô¤ËÂå¤ï¤êÀµµÁ¤ÎÅ´ÄÈ¡ª
¢£¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï»ä¤ò´î¤Ð¤»¤ë¡Ù(¸Ð½»¤Õ¤¸¤³¡¿µÓËÜ¡§Ä«ÂÔÌë¶î)
Î¿¿«¤µ¤ì¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤µ¤ì¤¿½÷¤Î°ìÀ¤°ìÂå¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸·à¡ª
¢£¡Ø¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Î·ê¡Ù(¾®Àîçýè½)
À²Ã³²¼Ô¤Î¼Â·»¤ËÊóÉü¡ª
¢£¡ØASUKA¡Ù2026Ç¯3·î¹æ
ÆÃÊÌÄê²Á¡§740±ß(ÀÇ¹þ)
¡ÚÉ½»æ¡Û¡Ø·î²Ú¹ñ´ñ°åÅÁ¡Ù(¤Ò¤à¤«Æ©Î±)
É½»æ¤Ï¡¢ÁÏ´©¹æ¤Ç»³´ßÑÚ»Ò¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡ÖÇÏ²°¸Å½÷²¦¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤Ò¤à¤«Æ©Î±¤¬¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¡£Áñ¸·¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¸ÕÍÕ¤¬ÌÜ°õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø·î²Ú¹ñ´ñ°åÅÁ¡ÙËÜÊÔ¤Ï¡¢±§ÈÑÄ«¹×»ÈÊÔ¤¬ºÇ½ª¶ÉÌÌ¡ª·Ê±À¤ÎÂç³èÌö¤¬É¬¸«¡£
¡Ú´¬Æ¬¥«¥é¡¼¡õ¿·Ï¢ºÜ¡Û¡ØMr.¥Þ¥í¥¦¥Ö¥ë¡¼ ¡ÁAfter The Rain¡Á¡Ù
Âç¿Íµ¤¥¿¥¤¥È¥ë¡ØMr.¥Þ¥í¥¦¥Ö¥ë¡¼¡Ù³°ÅÁ¥·¥ê¡¼¥º¤¬³«Ëë¡£ËÜÊÔ¤«¤é5Ç¯¸å¡£ºù¤È¥æ¥á¡¢¤½¤·¤ÆÁó°æ¤È¿åÌµ·î¡£À®Ä¹¤·¤¿»Í¿Í¤Î¿´¤òÉÁ¤¯¡¢Á¡ºÙ¤ÇÈþ¤·¤¤¥¢¥Õ¥¿¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡û´¶Æ°¤ÎºÇ½ª²ó
¢£¡ØÌë¤ÎÝ¦Ý¨¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù(Æ£ÌéÂîÌ¦)
é¬é¯±àÝ¦Ý¨¤È¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿Åí²»¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤ËÊì¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¨¡¨¡¡ª
¢£¡ØÈ¬²¦»ÒÌ¾Êª Å·¶é¤ÎÎø¡Ù(¼·ÈøÊþ)
¤³¤ì¤¾¡¢ÂçÃÄ±ß¡ª¿Í´Ö¤ÈÅ·¶é¡¢Æ±¤¸²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤Ê¡ª¡©
¢£¡Ø¥ë¥¨¥ó¥È¸¸½ÃÄ´À°»Õ¡Ù(¤¢¤Ù¤Þ¤ê¤Ê)
¤ä¤Ã¤ÈÊì¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¥Ý¥í¡£¤Ç¤â¡¢¥Ð¥ë¥à¤È¤Ï¤ªÊÌ¤ì¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡Ø»Í·î°ìÆü¤Î±«¡Ù(´Ë¾æ·Ä)
ÁÔÀä¤ÊÀÄ½Õ¤ò±Û¤¨¤¿±«¤È»Í·î°ìÆü¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æó¿Í¤Ï²¿¤ò»×¤¦¡©
¡ûÆÉÀÚ¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó
¢£¡ØÀ±ïåÍÍ¤È¼þ²È¤ÎÌ¼¡Ù(²ÃÆ£¤¨¤ê¤³)
3·î24ÆüÈ¯Çä¡Ø¥ä¥ó¥Ç¥ìÅ®°¦³ÎÄê¥ë¡¼¥È¡ª¡©¡Á¹¶Î¬ÂÐ¾Ý¤Ï»ä¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡ª¡ª¡Á ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¢¥ó¥½¥í¥¸¡¼¡Ù¤«¤éÀè¹Ô·ÇºÜ
¥â¥Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«»àË´¥ë¡¼¥È¤ËÆÍÆþ¡ª¡© ¤Ê¤é¤Ð¤½¤ì¤Ï¡¢²óÈò¤»¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¢£¡Ø¤Ê¤Î¤ÇÌµ¼«³ÐØá¤«¤ì·ÏJK¤Ï¿À»Ò¤Ë¤Ê¤é¤Í¤Ð¤Ã¡ª¡Ù(¤µ¤®¤ä¤Þ¤ì¤ó¡¿¸¶ºî¡§¤Ò¤µ¤Þ¤Ä¤¨¤¤¤È)
3·î24ÆüÈ¯Çä¡Ø¥¥¹¤·¤Å¤é¤¤¤«¤é¤«¤¬¤ó¤Ç¤è¡ª¡Á¿Í³°Èà»á¤ÎÅ®°¦¤¬µ¬³Ê³°¤Çº¤¤Ã¤Á¤ã¤¦(¥Ï¡¼¥È)¡Á ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¢¥ó¥½¥í¥¸¡¼¡Ù¤«¤éÆÃÊÌ·ÇºÜ
Ê¿ËÞ¤ÊJK¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼Â¤ÏÌµ¼«³ÐØá¤«¤ìÂÎ¼Á¤À¤Ã¤¿¡ª¡© ¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â¹Ô¤¯¿À¼Ò¤Î¿À¼ç¤Ï¼Â¤Ï¡Ä¡©
¢£¡ØÉü½²Âå¹Ô¡Ù(Èõ¸ýÂçÊå)
1·î24ÆüÇÛ¿®¤Î¡ØÉü½²¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹ ¡Á¤³¤ì¤«¤é»ä·º¤ò»Ï¤á¤è¤¦¡Á ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¢¥ó¥½¥í¥¸¡¼¡Ù¤ËÀè¶î¤±3ºîÉÊÀè¹Ô·ÇºÜ
¥â¥Î¸À¤ï¤ÌÈï³²¼Ô¤ËÂå¤ï¤êÀµµÁ¤ÎÅ´ÄÈ¡ª
¢£¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï»ä¤ò´î¤Ð¤»¤ë¡Ù(¸Ð½»¤Õ¤¸¤³¡¿µÓËÜ¡§Ä«ÂÔÌë¶î)
Î¿¿«¤µ¤ì¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤µ¤ì¤¿½÷¤Î°ìÀ¤°ìÂå¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸·à¡ª
¢£¡Ø¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Î·ê¡Ù(¾®Àîçýè½)
À²Ã³²¼Ô¤Î¼Â·»¤ËÊóÉü¡ª