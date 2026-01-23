a flood of circle、日本武道館を背景にした最新ビジュアル公開
a flood of circleが5月6日、＜a flood of circle 20周年記念公演 LIVE AT 日本武道館＞を開催する。会場となる日本武道館前で撮影した新アーティスト写真が公開となった。
写真撮影およびビジュアルデザインは、a flood of circleを長年撮影している写真家の新保勇樹が務めたものだ。
結成以来、ほぼ毎年の新作アルバムリリースと精力的なライブを軸に活動を続けてきたa flood of circle。日本武道館という節目を目前にした彼らが、どんな音と景色を描こうとしているのか。その一端が今回のビジュアルから垣間見えるはずだ。
なお、1月30日21:00に最新アルバム『夜空に架かる虹』収録曲より「SNAKE EYES BLUES」のミュージックビデオが公開される予定だ。
■「SNAKE EYES BLUES」ミュージックビデオ
1月30日(金) 21:00公開予定
https://www.youtube.com/@afoc_official
■＜a flood of circle 20周年記念公演 LIVE AT 日本武道館＞
2026年5月6日(水/祝) 東京・日本武道館
open15:00 / start16:00
▼チケット
一般指定 7,700円(税込)
学割指定 5,500円(税込)
【ぴあ特別先行】
https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2564183
■＜a flood of circle 20周年記念ツアー 日本武道館への道＞
※終了分割愛
2月05日(木) 水戸LIGHT HOUSE
GUEST：cinema staff
2月14日(土) 盛岡CLUB CHANGE WAVE
GUEST：Nothing’s Carved In Stone
2月15日(日) 郡山HIPSHOT JAPAN
GUEST：Nothing’s Carved In Stone
2月19日(木) 宇都宮HEAVEN’S ROCK VJ-2
GUEST：バックドロップシンデレラ
2月26日(木) 千葉LOOK
GUEST：cinema staff
2月28日(土) 横浜ベイホール
GUEST：GLIM SPANKY
3月01日(日) 京都磔磔
GUEST：ヒトリエ
3月07日(土) 長野CLUB JUNK BOX
GUEST：GLIM SPANKY
3月08日(日) 新潟LOTS
GUEST：BIGMAMA
3月13日(金) 心斎橋BIGCAT
GUEST：ドレスコーズ
3月14日(土) 金沢エイトホール
GUEST：山中さわお& ELPIS
3月27日(金) 岐阜ants
GUEST：PK shampoo.
4月03日(金) 札幌cube garden
GUEST：w.o.d.
4月05日(日) 仙台darwin
GUEST：w.o.d.
4月15日(水) 名古屋DIAMOND HALL
GUEST：SIX LOUNGE
4月17日(金) 福岡BEAT STATION
GUEST：SIX LOUNGE
4月24日(金) 広島CLUB QUATTRO
GUEST：My Hair is Bad
4月28日(火) Zepp DiverCity TOKYO
GUEST：[Alexandros]
▼チケット
・チケットぴあ：https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2563679
・ローチケ：https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=329723
・e+(イープラス)：https://eplus.jp/sf/word/0000020992
