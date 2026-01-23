◆プロボクシング ▽６８・８キロ契約８回戦 〇野上昂生（６回ＴＫＯ）上村健太●（２３日、東京・後楽園ホール）

メインイベントの６８・８キロ契約８回戦で、日本・東洋太平洋ウエルター級１４位の野上昂生（２５）＝大橋＝が上村健太（２８）＝緑＝を６回１分２秒ＴＫＯで下した。

野上は昨年８月、デビュー５戦目でＷＢＯアジアパシフィック・ウエルター級王座決定戦＆日本同級タイトルマッチに挑み、当時の日本王者セムジュ・デビッド（中日）に８回ＴＫＯ負け。５か月ぶりの再起戦を勝利で飾った。

戦績は野上が５勝（３ＫＯ）１敗、上村が６勝（３ＫＯ）５敗２分け。

サウスポー同士の一戦。序盤は上村が左ストレートを的確にヒットさせたが、中盤に入り野上がボディーを好打。６回、野上は右フックでダウンを先取。再開後、ダメージが残る相手に今度は左でトドメを刺した。

デビュー６戦目で初めて日本人選手と対戦し「少し緊張した」という野上は「練習でやっていたことをずっとやっていたが、なかなかパンチが入らず、作戦を途中で切り替えた。５ラウンドでボディーが効いているのが分かって、６、７、８で前に出ようという作戦に替えての６ラウンドだった。３、４ラウンドから行っていればもう少し早く倒せたのかな。（フィニッシュは）自然と出たら当たった」と振り返った。

２０２６年は、再び王座を狙う。野上は「今年はもう１回タイトルマッチに挑戦して、必ずチャンピオンになりたい。今日の試合は、自分のやりたいことをやってＫＯできた。タイトルマッチのチャンスをいただければ、そこでも生かせる試合だった」と意欲。「（デビッドに）リベンジしたい思いもあるが、チャンピオンにならないと。結果を残したい。リベンジというより、タイトルマッチがしたい」と続けた。所属ジムの大橋秀行会長（６０）も「（６回までの）判定では負けてたね。でもそこで倒せた。またすぐチャンスを作りたいと思う」と後押しを約束した。