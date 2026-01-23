映画『国宝』が、第98回アカデミー賞の『メイクアップ・ヘアスタイリング賞』に、日本作品として初めてノミネートされました。それを受け、『国宝』のヘアメイクチームが喜びのコメントを発表しました。

映画『国宝』（全国東宝系にて公開中）は、歌舞伎の世界を舞台に、生い立ちも才能も違う若き二人の役者が、芸の道に人生をささげていく物語。映画は歴代興行収入ランキングで邦画実写1位の記録を22年ぶりに塗り替え、1月18日時点で興行収入193億円を突破しています（配給会社発表）。

■ノミネートに向け、歌舞伎の白塗りの歴史などをプレゼン

今回『国宝』のヘアメイクチームは、 メイクアップ＆ヘアスタイリング部門のノミネートのために、現地時間1月10日に米・ロサンゼルスで行われたアカデミー協会公式イベント『Bake Off』に参加。 イベントでは、『国宝』の50年にわたる人物像の作り方や、歌舞伎の鬘（かつら）、白塗りの歴史などについて、 現地の映画業界に携わる人物に語り、大きな反響を得たといいます。

■豊川京子さん（ヘアメイク）、日比野直美さん（歌舞伎メイク）、西松忠さん（歌舞伎床山）コメント全文

ノミネートを受けて、ヘアメイクチームの3人が連名でコメントを寄せました。

アメリカのアカデミー賞にノミネートされた事は本当に喜ばしい限りです。

他作品のヘア＆メイキャップがとても素晴らしかったのでノミネートされた事は素晴らしいです。

この映画には欠かせない歌舞伎シーンでの白塗りのメイク、歌舞伎かつらが評価された事を喜ばしく思います。

そして50年間の人生の流れの表現も評価して頂けた事がとても嬉しいです。

この作品に携われた事を幸せに思います。監督、プロデューサー、全スタッフ、

そしてキャストの皆様に感謝致します。ありがとうございました。