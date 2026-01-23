WEST.¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç½é¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡¡¥é¥¤¥Ö¹ðÃÎ¤Ï45Ê¬Á°¤âÌó4000¿Í¤¬½¸·ë¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦WEST.¤¬23Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¤ÎÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥·¥Í¥·¥Æ¥£¹¾ì¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡ØWEST¡¥Special Street Live¡Ù¤ò³«ºÅ¡£²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿4000¿Í¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
【動画】かっこよすぎる!WEST. 初のフリーライブ
¡¡º£²ó¤ÏWEST.½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö°¦¼¹¡×¤È12th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÍ£°ìÌµÆó¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡£¸á¸å6»þ¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¹ðÃÎ¤Ï¥é¥¤¥Ö³«»Ï45Ê¬Á°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡WEST.½é¤È¤Ê¤ëÎò»ËÅª¤Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡£¡ÖOVERTURE¡×¤Ç¤Î¹±Îã¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¤Ï¡¢ßÀÅÄ¿òÍµ¡ÊßÀ¡á°ÛÂÎ»ú¡Ë¤¬¾Ð¤¤º®¤¸¤ê¤Ë¡Ö¤µ¤à¤Ã¡ª¡¡´¨¤¹¤®¤ë¤Ã¡ª¡×¤ÈÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¤¬¿Ê¤à¤ËÏ¢¤ì¤Æ¡¢ÂÎ´¶²¹ÅÙ¤â¿´¤Î²¹ÅÙ¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¼¡¡¹¤È¸ü¼ê¤Î¥³¡¼¥È¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¡¢´¶¾ð¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¢£¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È
¡ü¶Í»³¾È»Ë
WEST.¤â12Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢12Ç¯ÌÜ¤Ç¤â¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£WEST.¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ëµ¡²ñ¤òºî¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢²þ¤á¤Æ¡¢WEST.¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡üÃæ´Ö½ßÂÀ
WEST.¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤·Ê¿§¤Ç¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ªµÞî±¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤·¤¿¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Íè¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤âÇÛ¿®¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¥é¥¤¥Ö¤Ë¤âÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ü¿À»³ÃÒÍÎ
½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¸ÇÛ¿®¤â´Þ¤á¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤È¤ÏÊ·°Ïµ¤¤Î°ã¤¦¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤óÂ¤ò»ß¤á¤ÆÂ³¡¹¤È¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤â´¬¤¹þ¤á¤ëÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¡üÆ£°æÎ®À±
½é¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡¢¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ö°¦¼¹¡×¤Î½éÈäÏª¤È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¿·¶Ê¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¡ª¡×¤âÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥à¤âÀª¤¤¤Å¤¯¤è¤¦¤Ë¤È´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª³§¤µ¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·½É¤Î³§¤µ¤ó¡õÇÛ¿®¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢²þ¤á¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡ª
¡üßÀÅÄ¿òÍµ
½é¤á¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Â¤ò»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤¿¤ê¡¢·ÈÂÓ¤Î¥é¥¤¥È¤ò¥Ú¥ó¥é¥¤¥ÈÂå¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¥Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª³§¤µ¤ó¤è¤«¤Ã¤¿¤éWEST.¤¼¤ÒÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ü¾®ÂíË¾
¥Õ¥§¥¹¤ÈÁ´Á³°ã¤Ã¤¿·Ê¿§¤Ç¡¢ÂçÅÔ²ñÅìµþ¤Î¤¢¤ó¤Ê¥Ó¥ë¤ÎÃæ¤Ç²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¿·Á¯¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê½ë¤¯¤Æ¤¹¤°¤Ë¾åÃåÃ¦¤¤¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë½é¤á¤ÆWEST.¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Ã¤¿30Ê¬¤Ç¤·¤¿¤±¤ÉÇ»¤¤³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡ª
