＜介護よろしく＞義母から世話を頼まれて、人生に絶望…未来を守るためにやるべきことは
毎日フルタイムで懸命に働いているのに、その先に待っているのが義母の介護かもしれない。そんな将来にモヤモヤと不安を感じているママたちは、決して少なくないでしょう。
『フルタイムでずっと働いて、最後は義母の介護になりそうです』
投稿者さんの旦那さんは決して高収入ではないのだそうです。そのため投稿者さんは「定年までフルタイムで働いて」と求められています。子育て中に義父が逝去。義母が「寂しい」と言うので、保育園のお迎えや夕食の準備などをしてもらっていました。これに関しては投稿者さんも有難いことだと思っていると話してくれました。しかし先日、義母から直接「私の介護はよろしくね」と言われたことで、不安が一気にムクムクと湧き上がってきたのだそう。「フルタイムで働くだけ働いて、義母の介護か……」と悲しくなってしまったのでしょう。介護をするならパートになりたいけれど金銭的に余裕はなく、旦那さんに転職を促しても応じてくれません。このジレンマにママたちはどのように応えたのでしょうか？
ママたちからは「育児を手伝ってもらったんだから介護はするべき」と厳しい意見が寄せられました。
『義母が子どもの面倒、ご飯、ましてや投稿者さん夫婦のご飯まで面倒見てくれてたんでしょ？ 義母も介護してほしいから世話してたのかもよ。「私がここまでやってるんだから老後はお願いね」ってことでしょ？』
『義母に子どもの面倒とご飯を頼んでる時点で介護は当たり前。だから私は絶対頼まない』
義母からのサポートは、共働き夫婦にとって文字通り命綱だったでしょう。お迎えや食事の準備までしてもらえる投稿者さんの状況は、羨ましいと感じる人もいるかもしれません。しかしその「恩」が、将来の「断れない介護」という形で跳ね返ってきたと投稿者さんは感じているのではないでしょうか。どうやら「育児をお願いするなら、介護は当然」と考えているママたちは少なくなかったようですね。
しかし一方で「それは違う」と反論する声もあがりました。
『当たり前ではない。嫁の親がいろいろしてくれたからって、旦那は「オレが介護するのは当たり前だ！」ってならないでしょ？』
『当たり前じゃないよ。介護は実子義務。子育て中にお世話になってる嫁の引け目を利用してるだけ』
義母からのサポートは、義母自身の「寂しい」という理由や、実子である旦那さんの生活を助けている側面もあるはず。助かったのは事実としても、お嫁さんが個人の都合で頼んだとは言い切れないでしょう。サポートへの感謝と介護の責任は別物として考えるべきであり、さらに介護は原則として、実子の責任です。投稿者さんはサポートを受けたからといって、自分の人生を犠牲にする必要はまったくない、とも考えられたようですね。
妻ばかり負担が多いのはおかしい！ 旦那さんは何してる？
投稿者さんの絶望の原因は義母からのプレッシャーだけではないでしょう。自分に対して「フルタイムで定年まで働け」と言いながら、自分の親の介護も押しつけようとしている旦那さんの態度も、原因のひとつではないでしょうか。ママたちの怒りの矛先は、旦那さんの無責任さにも向けられました。
『子連れ離婚の一択だわ。同じフルタイムで定年まで働くのでも、義母の介護から解放されるだけでまったく違うよ』
『離婚したら義母の介護なんてしなくてもいいし、母子家庭のほうが生活が楽になるかもね。何より精神的にも楽だよ。旦那さんの稼ぎが悪いのに、投稿者さんに後始末をさせてるのが腹立つ』
『母が家事と育児の手伝い、妻が仕事、家事、育児、ゆくゆくは介護。旦那さんいらなくない？』
「離婚一択」「旦那さんいらない」といった、かなり厳しい意見が次々と寄せられました。旦那さんは低収入にもかかわらず、自身のキャリアアップや転職に消極的で、家事育児にも非協力的です。結果的にすべての負担を投稿者さんに負わせようとする旦那さんの姿は、ママたちの怒りをかったのでしょう。
義母の介護から逃げていい！未来を守るためには
投稿者さんが自分の人生を取り戻して、不本意な介護を背負わされないために取るべき行動はあるでしょうか。ママたちは3つのポイントをあげてくれました。
1. 義理のきょうだいを巻き込んで、話し合いの場をもつ
義母から介護を頼まれたとしても、投稿者さんがひとりで抱え込む問題ではありません。まずは旦那さんと、きょうだいがいるのであれば義理のきょうだいも交えて、正式に話し合う場を設けましょう。
『介護は実子がやることだよ、基本的に。まず旦那にきょうだい間で相談してもらったら？』
『旦那さんとしっかり相談だよ。だって自分の一生が決まるんだよ？』
義理のきょうだいの協力が得られれば、投稿者さんひとりにかかる負担は軽減されるでしょう。また実子たちに現実を直視させることで「お嫁さんに丸投げ」という構図を防ぐことができるはずです。
2. 「自分に介護の義務はない」と意思表示する
義母に直接プレッシャーをかけられたとしても「はい、わかりました」と安請け合いしてはいけません。
『ハッキリ言うべき。「あなたの子どもは旦那くんですよ。同じように社会に出て働いているので、最初から私に言うのは違いませんか？」って』
まずは実子である旦那さんを通して話をするよう義母に促し「自分は義務も責任もない」という姿勢を貫きましょう。自分の人生を守るためには、強い心で境界線を引くことが必要です。
3. 最終手段に備えて、お金の準備をする
どうしても旦那さんが非協力的でこのままの状況が続くならば、最終的な手段として離婚や施設利用が現実味を帯びてきます。
『子どもが大きくなって介護も始まったら旦那を捨てる』
『子どもがある程度大きくなったら、離婚したらいいよ。介護なんてしたくないよね』
『施設に頼るにしても、今からお金の準備だけはしといたほうがいいね』
介護は自宅でやれば無償の重労働、施設に頼めば莫大なお金がかかります。離婚を避けるにしても、介護が必要になったときに「施設でお願いする」という選択肢が取れるよう、今のうちから夫婦で貯蓄を強化することが必須でしょう。旦那さんの低収入が問題の根源である以上、旦那さんには収入を上げる努力を強く求める必要がありそうです。同時に投稿者さん自身は、離婚も視野に入れた自分だけの貯金を地道に続けることで、心の安定を保てるかもしれません。
義母から「介護をお願いね」と言われて、今後の展開にウンザリしてしまった投稿者さん。しかしママたちが指摘する通り、投稿者さんには介護の義務はありません。まずは旦那さんとしっかりと話し合いをするのがいいでしょう。