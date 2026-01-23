プルデンシャル生命が会見 顧客から不正に約31億円 “過度な報酬制度”が原因か【Nスタ】
生命保険会社の社員らが顧客から不正に金銭を受け取っていた、前代未聞の不祥事。1月23日、プルデンシャル生命が会見を行いました。
【画像を見る】「みなさんは保険会社なんでしょうか？」記者からの質問にプルデンシャル生命保険の社長は…
「社員しか買えない株がある」と投資話を持ちかけ…
南波雅俊キャスター:
プルデンシャル生命の不祥事は、顧客からの詐取などに関わった社員・元社員は107人。受け取った金額は約31億円とかなりの規模です。
公表された具体的な事案を見てみます。
熊本支社の元社員（20代）が、顧客に対し、「社員しか買えない株があり、絶対利益が出て元金は保証するから、お金を預けてくれないか」と、投資話を持ちかけ、顧客3人から約720万円を受け取ったということです。
被害を受けた顧客は約500人。信用を前提に成り立つ保険会社で、何が起きていたのでしょうか。
「金銭に執着を持つ人間をひきつけるリスク」原因には“過度な報酬制度”か
記者
「これだけの巨額事案が起きると、皆さんが保険会社なのか、詐欺師などを含めた犯罪組織なのかと、厳しいネットの声があふれています。みなさんは保険会社なんでしょうか？」
プルデンシャル生命保険 間原寛 社長
「私どもはもちろん生命保険会社として、この日本で事業を行っております」
会社として掲げていたのは「お客さまに、生命保険の魔法の力を。」
ただ、社員や元社員は 約500人の顧客から投資話で金銭をだまし取ったり、借金を返さなかったり…被害総額は約31億円にのぼります。
得丸博充次期社長は…
プルデンシャル生命保険 得丸博充 次期社長
「不祥事を招いた原因で、私が大きな課題だと考えているのは、営業社員の報酬制度、そして、お客様と営業社員の関係の密室化です」
営業社員は新規契約を獲得すると、短期間に多額の報酬が得られることを問題としたうえで…
プルデンシャル生命保険 得丸博充 次期社長
「成果報酬としての納得感もある反面、この報酬制度は金銭に過度な執着を持つ人間をひきつけるリスク。これがあると思っている」
なぜ、不祥事に手を染めなければならなかったのでしょうか。
プルデンシャル生命保険 間原寛 社長
「営業社員自身の業績により収入も変動することから、収入の不安定さを招き、不適切行為に繋がりました」
間原寛社長は引責辞任し、被害者に対する補償のため、第三者機関を設置することを明らかにしました。