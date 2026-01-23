生命保険会社の社員らが顧客から不正に金銭を受け取っていた、前代未聞の不祥事。1月23日、プルデンシャル生命が会見を行いました。

「社員しか買えない株がある」と投資話を持ちかけ…

南波雅俊キャスター:

プルデンシャル生命の不祥事は、顧客からの詐取などに関わった社員・元社員は107人。受け取った金額は約31億円とかなりの規模です。

公表された具体的な事案を見てみます。



熊本支社の元社員（20代）が、顧客に対し、「社員しか買えない株があり、絶対利益が出て元金は保証するから、お金を預けてくれないか」と、投資話を持ちかけ、顧客3人から約720万円を受け取ったということです。

被害を受けた顧客は約500人。信用を前提に成り立つ保険会社で、何が起きていたのでしょうか。

「金銭に執着を持つ人間をひきつけるリスク」原因には“過度な報酬制度”か

記者

「これだけの巨額事案が起きると、皆さんが保険会社なのか、詐欺師などを含めた犯罪組織なのかと、厳しいネットの声があふれています。みなさんは保険会社なんでしょうか？」

プルデンシャル生命保険 間原寛 社長

「私どもはもちろん生命保険会社として、この日本で事業を行っております」

会社として掲げていたのは「お客さまに、生命保険の魔法の力を。」



ただ、社員や元社員は 約500人の顧客から投資話で金銭をだまし取ったり、借金を返さなかったり…被害総額は約31億円にのぼります。

得丸博充次期社長は…

プルデンシャル生命保険 得丸博充 次期社長

「不祥事を招いた原因で、私が大きな課題だと考えているのは、営業社員の報酬制度、そして、お客様と営業社員の関係の密室化です」

営業社員は新規契約を獲得すると、短期間に多額の報酬が得られることを問題としたうえで…

プルデンシャル生命保険 得丸博充 次期社長

「成果報酬としての納得感もある反面、この報酬制度は金銭に過度な執着を持つ人間をひきつけるリスク。これがあると思っている」

なぜ、不祥事に手を染めなければならなかったのでしょうか。

プルデンシャル生命保険 間原寛 社長

「営業社員自身の業績により収入も変動することから、収入の不安定さを招き、不適切行為に繋がりました」

間原寛社長は引責辞任し、被害者に対する補償のため、第三者機関を設置することを明らかにしました。