£×£Å£Ó£Ô¡¥²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡¡½Å²¬Âçµ£¡Ö¿·¤·¤¤·Ð¸³¤Ç¤¤¿¡×¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡¡£×£Å£Ó£Ô¡¥¤¬£²£³Æü¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥·¥Í¥·¥Æ¥£¹¾ì¤Ç½é¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡Ö£×£Å£Ó£Ô¡¥£Ó£ð£å£ã£é£á£ì¡¡£Ó£ô£ò£å£å£ô¡¡£Ì£é£ö£å¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿£´£°£°£°¿Í¤ÎÁ°¤Ç¡¢Á´£¶¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô½êÂ°¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Ë¥²¥ê¥é¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Îã¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤Ï°ÛÎã¤Î¤³¤È¡£³«±é¤Î¤ï¤º¤«£´£µÊ¬Á°¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°£Ø¤Ç¼Â»Ü¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£´£°£°£°¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬½¸·ë¡£½Å²¬Âçµ£¤Ï¡ÖÄ¾Á°¤Î¹ðÃÎ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤·Ê¿§¤À¤«¤é³Ð¤¨¤È¤¯¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£²Ç¯¤Ç½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö°¦¼¹¡×¡ÊÇÛ¿®Ãæ¡Ë¤È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖÍ£°ìÌµÆó¡×¡Ê£³·î£±£°Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¤Î³«ºÅ¡£Ìó£³£°Ê¬´Ö¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤¨¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ä¡¢½Å²¬¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤·¤¿¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¡ª¡×¤ò½éÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁ´£¶¶Ê¤òÁ´ÎÏ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£²ÎÉñ´ìÄ®¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢¡½Å²¬Âçµ£¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡¡¿·¤·¤¤·Ð¸³¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤Ë¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¡¢ÇÛ¿®¤Ç¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡££±£²¼þÇ¯¤âÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¯¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê£×£Å£Ó£Ô¡¥¤ò¸«¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖÍ£°ìÌµÆó¡×¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¤ä¤Ã¤Ñ¥é¥¤¥ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª