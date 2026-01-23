ＷＥＳＴ．が２３日、東京・歌舞伎町のシネシティ広場で初のフリーライブ「ＷＥＳＴ．Ｓｐｅｃｉａｌ Ｓｔｒｅｅｔ Ｌｉｖｅ」を開催した。ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ所属グループでは、過去にゲリラでイベントが行われた例はあるが、フリーライブは異例の試みとなった。

デビュー１２年で初のデジタルシングル「愛執」（配信中）と、アルバム「唯一無二」（３月１０日リリース）の発売を記念しての開催。開演のわずか４５分前にグループの公式Ｘで実施が発表されたが、４０００人の観客が集結した。

厳しい冷え込みに、茺田崇裕は思わず「寒っ！寒すぎる」と目を丸くしながらも、「どうも〜！ＷＥＳＴ．と言います！」と歌舞伎町に向けて自己紹介した。約３０分間でデビュー曲「ええじゃないか」や、重岡が作詞・作曲した「これでいいのだ！」を初披露するなど全６曲を全力パフォーマンス。最後は「みなさん帰り道気をつけてください〜！」と呼びかけ、ステージを後にしていた。

◆茺田崇裕コメント全文

初めてフリーライブをやりましたけど、足を止めてくださった方もいたり、携帯のライトをペンライト代わりにしてノってくださった方もいました！セットリストもみんなで考えたので、楽しんでもらえてよかったです！皆さんよかったらＷＥＳＴ．ぜひ聴いてみてください！