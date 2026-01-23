衆議院が解散して迎える真冬の超短期決戦。長野1区の立候補予定者に意気込みを聞きました。



■自民・元 若林健太さん

高市内閣の信任を問う選挙を前面に掲げ、議席奪還を狙います。

「高市内閣の信任を問う選挙だと思っています。日本列島を強く豊かに、それを実現するための責任ある積極財政、それから外交防衛政策の立て直し、これについてしっかり政策を訴えて、政策本位の選挙にしてまいりたいと思います。」





■中道・前 篠原孝さん今回は、立憲と公明で結成された新党の一員として与党との対決姿勢を前面に打ち出します。「このまま高市早苗総理だったら日本はおかしくなる。元々トップとしての資質なし。ガソリンの暫定税率も消費減税も全会一致になってきた。日本というのは非常に恐ろしい国だと思います。歯止めになる勢力がなくなってくるんです。そういう勢力があってもいいと思います。」■維新・新 若狭清史さん今回は、与党の立場として、自民党とは違う路線で新たな色を出していきたいと意気込みます。「与党の人間として独自色を出していくと同時に、自分自身が前回から訴えている政策面たくさんあります。税のあり方や地方分権や外交問題がありますので、ここは徹底的に訴えつつ、与党2つで出ますけれど、人を見てもらう。しがらみがない候補は誰なのかというところを見てもらうというところで、やる気に満ちています。」