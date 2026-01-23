冬の全国高校総体（インターハイ＝全国高体連など主催、読売新聞社共催）は２３日、栃木県日光市でスピードスケート選手権大会の男子５０００メートルと男女５００メートル、アイスホッケー選手権大会の１回戦、宇都宮市でフィギュアスケート選手権大会の女子予選Ａ組が行われた。

北海道勢では、スピードスケート男子５０００メートルで白樺学園の堀川雄大選手（３年）が３位。男子５００メートルは白樺学園の軍司冬馬選手（３年）が１位、星槎国際の高橋大悟選手（３年）が２位、帯広南商の菅野百選手（２年）が３位だった。女子５００メートルも帯広三条の奥秋静子選手（３年）が１位、帯広南商の笹渕和花選手（３年）が２位、帯広農の今井千陽選手（２年）が３位に入り、表彰台を独占した。

フィギュアスケート女子では駒大苫小牧の岩本愛子選手（２年）が７位、白樺学園の岩崎日香選手（１年）が２４位だった。アイスホッケーでは苫小牧東が苫小牧工に２−１で勝利した。

アイスホッケー 江上煌生選手 （苫小牧東３年）

序盤から幾度も苫小牧工の猛攻を体を張って防ぎ、道勢対決を制する立役者となった。

第１ピリオド、ＦＷ三橋駕久（１年）が先制点を決めた。チームが歓喜に沸くなか、「苫工は失点後に力を発揮するから、油断するとカウンターを食らう」と気を引き締め、最後方から仲間を落ち着かせた。

「後半が勝負」をモットーに、スケートリンクを１日２０〜３０往復ほど滑り、強豪に走り負けない体力を磨いてきた。第３ピリオドに同点に追いつかれても、「まだ６分残っている。あいつらなら決めてくれる」。そう信じ、苫工の前に立ちはだかり続けた。ＤＦ小田晴久（３年）が決めた追加点を守り抜き、チームメートと抱き合った。

自身の持ち味は相手選手の心理を読むことだと言う。「このタイミングでシュートするはず」。プレーの先を読んで動き、シュートを何本もはじき返した。

「初戦突破の壁を破った。次の相手も強豪だが、気持ちで負けないで臨みたい」。チームの守護神は勝利の余韻に浸りつつ、次戦を見据えた。（岡本紘太郎）