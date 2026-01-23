俳優の芳根京子さん（28）が、ディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』（3月13日公開予定）の声優発表イベントに登場。出演が決まった時の喜びを振り返りました。

本作は、“動物の世界に入れたら”という“もしもの世界”を描いた物語で、芳根さんは、ビーバーとなって動物の世界の住人になる主人公・メイベルを演じます。

ピクサー作品が大好きだという芳根さん。声優オーディションの合格を知ったときは、イタリアにいたそうで「ベネチアで船に乗る順番待ちをしていたときにマネージャーさんから“決まりました”って言われて。海外だったっていうこともあって私はベネチアの真ん中で“やったー”って、つい大きな声を出してしまうくらいうれしかった」と話しました。

また、映画の内容にちなみ、動物ロボットに意識を転送できるとしたらどんな動物がいいかを聞かれると「うちにフェレットがいまして、フェレットってイタチ科の細長い動物なんですけれども、もう5年くらい一緒にいるんですけど、“長っ”て思うんですね。“あ、下半身長いな”みたいな。いまだに思うのでフェレットになって（体の長さを）体験してみたいです」と語りました。

（1月23日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）