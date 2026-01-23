2026年1月22日、歌舞伎役者の市川團十郎が自身のYouTubeチャンネルを更新。『初春大歌舞伎』の稽古の様子を公開した。

参考：【写真】「100点中50点」稽古について振り返る市川ぼたんと市川新之助

今回の『初春大歌舞伎』には、市川團十郎、娘・市川ぼたん、息子・市川新之助が出演する。動画では、前日の最終稽古の様子が映し出されていた。新之助が練習していたのは、歌舞伎十八番『矢の根』。手を上げたまま静止しなければいけない場面があり、新之助は「1番辛い」と語り、稽古については「100点中50点」と自己評価をした。

続いて、ぼたんが稽古していたのは、『児雷也豪傑譚話』。本番についてぼたんは「すごく心配で緊張」と振り返った。

そして歌舞伎十八番『春興鏡獅子』 では、親子3人が共演。3人が揃うシーンでは、團十郎が厳しい面持ちで2人の立ち位置を指導する様子も見え、緊張感のある現場となっていた。その後、2人は指摘された場面を特訓をする姿を見せ、本番に臨んだ。

今回の動画に視聴者からは「泣きそうです」「圧倒されっぱなしでした！」「脱帽です」といった声が集まった。

（文＝向原康太）