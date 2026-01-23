MAZZEL、2ndアルバムより新曲「BANQUET BANG」を先行配信！ロイヤルなムードの新アーティスト写真も解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

MAZZELが、4月8日にリリースする2ndアルバム『Banquet』より、先行配信曲「BANQUET BANG」を2月2日にリリースする。

■今のグループの勢いをそのままに映し出した、高揚感あふれるダンスナンバー

「BANQUET BANG」は、聴けば誰もが踊りたくなるようなMAZZELらしいパーティーチューンで、今のグループの勢いをそのままに映し出した、高揚感あふれるダンスナンバーとなっている。

ノンストップで展開していく威勢の良いサウンドが、刹那的でありながらもドラマティックな世界観を鮮やかに描き出す。初のアリーナツアーを目前に控えたMAZZELの現在地を象徴する、攻めのエネルギーに満ちた一曲だ。

また、最新のアーティスト写真も公開された。宴のテーブルを囲むメンバーは、個性豊かな佇まいで圧倒的な存在感を放ち、ロイヤルなムードのなかで自信と風格を表現している。

■リリース情報

2026.02.02 ON SALE

DIGITAL SINGLE「BANQUET BANG」

2026.04.08 ON SALE

ALBUM『Banquet』

