¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¡¦Å·ÀîÈþ¶õ¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ä·ì±Õ·¿¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢SNS¤Î¹¹¿·ÉÑÅÙ¤«¤é¡ÖÂÎ¤òÀö¤¦½çÈÖ¡×¤Þ¤ÇÄ´¤Ù¾å¤²¤¿ÃË¡¢ÏÂ¸«Àµ¡£¼þ°Ï¤¬¡Ö¥¹¥È¡¼¥«¡¼¡×¤È¸Æ¤Ö¤½¤Î¹Ô°Ù¤ò¡¢Èà¤Ï¡Ö´í³²¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é½ã°¦¤À¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£
¥Û¥ó¥Î¥·¥ª¥ê(@honn_noshiori)¤¬ÉÁ¤¯¡Ø¥¹¥È¡¼¥«¡¼ÃË¤¬¹¥¤¤Ê½÷¤Î»Ò¤ÎÈëÌ©¤òÃÎ¤ëÏÃ¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê½Å¤¹¤®¤ë°¦¤òÊú¤¨¤¿¾¯Ç¯¤¬¡¢°ÕÃæ¤Î¾¯½÷¤Î¡ÖÃÏµå³°À¸Ì¿ÂÎ(±§Ãè¿Í)¡×¤È¤¤¤¦¾×·â¤ÎÀµÂÎ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢°Û¿§¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤À¡£
ÏÂ¸«¤Ï¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢±Æ¤«¤éÈà½÷¤ò¸«¼é¤ë(¤Ä¤¤Þ¤È¤¦)Æü¡¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤¢¤ëÊü²Ý¸å¡¢¤Ä¤¤¤ËÈþ¶õ¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤Î¤¢¤È¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤Æ¤ë¤Î¡×¤ÈÌä¤¤µÍ¤á¤é¤ì¡¢±£Ì©¹ÔÆ°¤¬ÏªÄè¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î½Ö´Ö¡¢Èþ¶õ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÈëÌ©¤À¤Ã¤¿¡£ÉáÄÌ¤Ê¤é¶²ÉÝ¤äº¤ÏÇ¤ò´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤À¤¬¡¢ÏÂ¸«¤Î°¦¤Ï¤½¤ì¤¹¤é¤âÎ¿²ï¤¹¤ë¡£¡Ö¤É¤ó¤ÊÈà½÷¤Ç¤â°¦¤·È´¤¯¡×¤È¤¤¤¦Èà¤ÎÏÄ¤ß¤Ä¤Ä¤â¶¯¸Ç¤Ê¿®Ç°¤¬¡¢°ÛÀ±¿Í¤Ç¤¢¤ëÈþ¶õ¤Î¿´¤ò¤·¤À¤¤¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯(¤¢¤ë¤¤¤Ï´¶²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯)¥×¥í¥»¥¹¤¬¡¢ËÜºî¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö±§Ãè¿Í¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¡×¡ß¡Ö¾Ð¤¤¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡×
ºî¼Ô¤Î¥Û¥ó¥Î¥·¥ª¥ê¤Ï¡¢ËÜºî¤ÎÃåÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¹¥È¡¼¥«¡¼¼ç¿Í¸ø¤¬¹¥°Õ¤òÊú¤¯¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¿Í¤Ê¤é¤¶¤ë¼Ô¤Ç¡¢¤¹¤ì°ã¤¤¥³¥ó¥È¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ª¤â¤·¤í¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤È¸ì¤ë¡£
À©ºî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Å°Äì¤·¤Æ¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÅ¸³«¤òµñ¤à»ÑÀª¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¤«¤Ð¤Ã¤Æ¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÙû¤Í¤é¤ì¤¿¤È»×¤ï¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¡¢¼Â¤Ï¤¿¤À¤Î¡Ö¿²ÉÔÂ¤ÇÅÝ¤ì¤¿¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÉ¼Ô¤¬ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¾Ð¤¨¤ë¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºî¼Ô¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Î¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ò¤«¤ì¤½¤¦¤Ê¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¤«¤Ð¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ï»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤ï¤»¤Æ¡¢¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤¿¤À¤Î¿²ÉÔÂ¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¾Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÏËÜºî¤òºî¤ë¤¦¤¨¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¡ÖË¿¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤Î±§Ãè¿ÍCM¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢²¦Æ»¤Ê¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò°Õ¼±¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Æ±»Î¤Î²ñÏÃ·à¤Çº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£¥Ö¥Á¥®¥ì¤ë±§Ãè¿Í¤È¡¢¤½¤ì¤ËË¨¤¨¤ëÃË¡£¥Ç¡¼¥È¥·¡¼¥ó¤ÎÌ¯
ËÜºî¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢Æó¿Í¤Î¥Ç¡¼¥È¥·¡¼¥ó¤À¡£±§Ãè¿Í¤Ç¤¢¤ëÈþ¶õ¤¬¡¢¥Ç¡¼¥È¤ËÃÙ¹ï¤·¤¿ÏÂ¸«¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ó¤¿¥Þ¥¸¤Ç»¦¤¹¤ï¤è¡×¤ÈËÜµ¤¤Ç¥Ö¥Á¥®¥ì¤ë¾ìÌÌ¤Ï¡¢ºî¼Ô¼«¿È¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥È¤ÎÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¡ØÀº¡¹»ä¤Îµ¡·ù¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤½¤Ð¤«¤éÃÙ¹ï¤·¤Æ¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¡Ø¤¢¤ó¤¿¥Þ¥¸¤Ç»¦¤¹¤ï¤è¡Ù¤È¥Ö¥Á¥®¥ì¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡×
SFÅª¤ÊÉñÂæÁõÃÖ¤ò»È¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢ËÜ¼Á¤Ï¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤²ñÏÃ¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡Ö¥Ç¥ì¡×¤ò³Ú¤·¤à¥é¥Ö¥³¥á¡£¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¦ËÜÍè¤Ê¤é´÷Èò¤µ¤ì¤ëÂ°À¤¬¡¢±§Ãè¿Í¤È¤¤¤¦¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÈóÆü¾ï¤È¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ñÀ×Åª¤Ê¡ÖÂº¤µ¡×¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥Û¥ó¥Î¥·¥ª¥ê(@honn_noshiori)
