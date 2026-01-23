ÂæÏÑ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¥¿¥¤»û±¡¤Ç¸½ÃÏ¿Í¤È²¥¤ê¹ç¤¤¡¢¡ÖÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¶Ø»ß¡×¤òÌµ»ë¤«¡½ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢
ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎETtoday¤Ï22Æü¡¢¡ÖÃÑ¤µ¤é¤·¡ª¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥¿¥¤¤Î»û±¡¤ÇÂæÏÑ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¿¥¤¡¦¥é¥Ã¥È¡×¤ÎÊóÆ»¤È¤·¤Æ¡¢º£·î15Æü¡¢¥¿¥¤ËÌÉô¥Á¥§¥ó¥é¥¤¤ÎÍÌ¾´Ñ¸÷ÃÏ¡Ö¥ï¥Ã¥È¡¦¥í¥ó¥¯¥ó¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥ó¥×¥ë¡Ë¡×¤ÎÎØ²öÅ¾À¸¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¶¶¤Î¾å¤Ç¡¢ÂæÏÑ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤È¥¿¥¤¿Í¤¬¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤éÍðÆ®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¸½¾ì¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢º¤ÏÇ¤¹¤ë¼þ°Ï¤Î¿Í¤ÎÁ°¤Ç¡¢ÃË½÷¿ô¿Í¤¬²¥¤ê¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ÃÏ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤Ë¤Ï¡ÖÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¶Ø»ß¡×¤ÎÃí°Õ½ñ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂæÏÑ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬µÇ°¼Ì¿¿¤ò»£¤í¤¦¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸å¤í¤«¤éÍè¤¿¥¿¥¤¿Í¤é¤¬ÉÔËþ¤ò¼¨¤·¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¶á¤¯¤Ç¾¦Å¹¤ò±Ä¤à¿ÍÊª¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤¿½ÐÍè»ö¤Ï¼Â¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¡£¿ÀÀ»¤ÊÃÏ¤Ê¤Î¤ÇËÜÍè¤Ï´²ÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¾ì½ê¡£¸½¾ì¤Ç¤ÏÃÏ¹ö¤Ç¶ì¤·¤àÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¤¤¤éÎ©¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¥¿¥¤¤òË¬¤ì¤ë¿Í¤Ë´²ÍÆÅª¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¥¿¥¤¤Î´Ñ¸÷¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂ»¤Ê¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢ÁÐÊý¤Ï·ÙÈ÷°÷¤Ë»ß¤á¤é¤ì¡¢ÃÏ¸µ¤Î·Ù»¡½ð¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£¸ß¤¤¤ËÁê¼ê¤ÎÂ»³²¤òÇå½þ¤·¤ÆÈ³¶â¤òÊ§¤¤¡¢¼Õºá¤·¤ÆÏÂ²ò¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥ï¥Ã¥È¡¦¥í¥ó¥¯¥ó¡×¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÄÌÏ©¤¬¶¹¤¯¹â½ê¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ÈÆ°Àþ¤Î±ß³ê²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏÂ¿¸À¸ì¤Ç¡ØÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤Ï¶Ø»ß¡Ù¤ÈÌÀ³Î¤Ë·Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢ÍèË¬¼Ô¤Ë²þ¤á¤Æ¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë