北海道立総合体育センター（北海きたえーる）は23日（金）、トップアスリートチャレンジの詳細を公式サイトで発表し、V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）の北海道イエロースターズから浜崎勇矢監督、柳町逸太、中野竜が参加することが明らかとなった。

トップアスリートチャレンジは「世界・全国レベルの選手や指導者のもと、１日で様々なスポーツを体験させ、スポーツの楽しさを体感させるとともに、子どもたちのスポーツへの興味・関心と体力・運動能力向上を図る取り組み」で、過去には2023年と2024年に開催されている。

今回のトップアスリートチャレンジは2月23日（月・祝）に北海きたえーるで開催される。対象となるのは小学1年生から6年生の男女で、参加費は1,000円。イベント参加には申込みフォームからの応募が必要であり、先着100名が参加可能となっている。

北海道YSの浜崎勇矢監督、柳町逸太、中野竜はバレーボールの講師として参加する他、フットサルクラブのエスポラーダ北海道もイベントに参加する。当日は参加者全員が2競技ともに体験するとしている。

参加特典は北海道スポーツ応援メシと特性ナップサック。参加者は室内シューズとタオルを持参の上、動きやすい服装が必要となっている。

トップアスリートによる指導が体験できる本イベントに参加してみてはいかがだろうか。