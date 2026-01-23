WEST.が23日、東京・新宿歌舞伎町のシネシティ広場で初のフリーライブを行った。デジタルシングル「愛執」の発売などを記念して開催。開始45分前の告知ながら4000人のファンが集結し、重岡大毅（33）は「めっちゃ集まってくれてありがとう」と感謝した。

7人はバンドの演奏に合わせてステージに登場し、小瀧望（29）が「新宿の皆さん！WEST.です！ライブ見ていってください！」と呼びかけた。デビュー曲「ええじゃないか」の冒頭のかけ声「ええじゃないか」は観客も声を合わせ、歌舞伎町をWEST.の空気で包み込んだ。

30分間で全6曲を披露。重岡は「昔、新宿の無印良品によく日用品を買いに来てました！」と新宿に関するエピソードも告白した。

ラストは3月10日に発売する新アルバム「唯一無二」のリード曲で、重岡が詞、曲を手掛けた「これでいいのだ！」を披露。熱のこもった歌唱とキレのあるダンスで7人の魅力を存分にアピールした。

グループ初の試みに中間淳太（38）は「初のストリートライブでしたが、見たことのない景色ですごく楽しかったです！」と手応え。濱田崇裕（37）は「初めてフリーライブをやりましたけど、足を止めてくださった方もいたり、携帯のライトをペンライト代わりにしてノってくださった方もいました！セットリストもみんなで考えたので、楽しんでもらえてよかったです！皆さんよかったらWEST.ぜひ聴いてみてください！」と熱烈アピールをした。（糸賀 日向子）

【コメント】

重岡大毅「新しい経験をみんなでできたことが思い出になりました。見に来ていただいた方、配信で見てくださった方、みんなに届くように頑張りました。12周年も明るく楽しくハッピーなWEST.を見ててください！ニューアルバム『唯一無二』もよろしくお願いします！やっぱライブ最高でした！」

桐山照史「WEST.も12年たってこれまでいろいろなことをやらせてもらいましたが、12年目でも新しいことをやらせてもらえることに喜びを感じました。WEST.を見たことがない人にも見てもらえる機会を作れたんじゃないかなと思います。でも、改めてWEST.を応援してくださるファンの皆さんの前でもやりたいなっていう気持ちがすごく大きくなりました！」

中間淳太「WEST.としては初のストリートライブでしたが、見たことのない景色ですごく楽しかったです！急きょのお知らせでしたがいろいろな方が集まってくれましたし、来られなかった方も配信で見ていただけたのでよかったです。アリーナツアーも決まったので、いいなと思った方はぜひライブにも遊びに来てもらえたらうれしいです！」

神山智洋「初めての試みでドキドキしていましたが、生配信も含めてたくさんの方に見ていただいて本当にありがたいなと思いました。普段とは雰囲気の違う現場でしたが、皆さん足を止めて続々と見てくださって、そういう人たちも巻き込める力というのは、これまでの経験を経て培ってきたものだと思います。なかなかない経験だったので面白かったです！」

藤井流星「初のフリーライブ、すごい楽しかったです。『愛執』の初披露とアルバムの新曲も披露させてもらいましたが、ここからアルバムも勢いづくように、頑張りました！皆さんにたくさん聴いてもらえるアルバムになればいいなと思います。新宿の皆さん＆配信を見てくださった皆さま、改めてありがとうございました！楽しい時間でした！」

小瀧望「フェスと全然違った景色で、大都会東京のあんなビルの中で歌わせていただくのは新鮮で楽しかったです。思ったより暑くてすぐに上着脱いじゃいました（笑い）初めてWEST.みてくださった方もいらっしゃると思います。たった30分でしたけど濃い楽しい時間を過ごせました！」