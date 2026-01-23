相武紗季「ブザー・ビート」撮影前は北川景子の恋敵役ではなかった「17年越しに初めて知った」「衝撃の事実」と反響
【モデルプレス＝2026/01/23】女優の相武紗季が23日、フジテレビ系『平成の名場面40連発 あの人ビフォーアフター』（21時〜）に出演。同局系ドラマ『ブザー・ビート〜崖っぷちのヒーロー〜』（2009）の秘話を明かした。
【写真】「ブザー・ビート」17年後に語られた秘話
平成の芸能界を彩ったスターの名場面を、ドラマ・ヒット曲・話題の人ブロックにわけて振り返った同番組。ドラマでは、スタジオゲストの相武がヒロイン・白河莉子（北川景子）の恋敵である七海菜月役を演じた『ブザー・ビート〜崖っぷちのヒーロー〜』のハイライトシーンを放送した。
相武が演じたのはチアダンスチームのキャプテンで、山下智久演じる上矢直輝の恋人だったが、他の男性と関係を持ってしまい直輝と別れるという“悪女”ぶりも話題となった役どころ。「撮影に入る前は山下さんの妹と言われていて『分かりました！』って言って台本開いたら恋敵になっていて」と当初のオファーは山下の妹役だったと告白。「（この作品が）すごく引っ張りあげてくれて」と感謝していた。
この発言に、当時のドラマファンからは「17年越しに初めて知った！」「びっくり」「紗季ちゃんが菜月役でよかった」「衝撃の事実」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ブザー・ビート」17年後に語られた秘話
◆相武紗季「ブザービート」当初は山下智久の妹役だった
平成の芸能界を彩ったスターの名場面を、ドラマ・ヒット曲・話題の人ブロックにわけて振り返った同番組。ドラマでは、スタジオゲストの相武がヒロイン・白河莉子（北川景子）の恋敵である七海菜月役を演じた『ブザー・ビート〜崖っぷちのヒーロー〜』のハイライトシーンを放送した。
◆相武紗季の発言にドラマファン衝撃
この発言に、当時のドラマファンからは「17年越しに初めて知った！」「びっくり」「紗季ちゃんが菜月役でよかった」「衝撃の事実」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】