Ê¿À®½÷»Ò¤Ë»É¤µ¤ë¤ä¤Ä¤¥¤¥¤¥ーー¡ª¡Ú¥À¥¤¥½ー¡Û²Ä°¦¤µ¤Ë¿»¤ê¤¿¤¤♡¡Ö¥¥ã¥é¥°¥Ã¥º¡×
¡Ú¥À¥¤¥½ー¡Û¤Ç¤ÏÊ¿À®À¸¤Þ¤ì¤Î½÷»Ò¿´¤Ë»É¤µ¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢²û¤«¤·¤µ¤Î¤¢¤ë¡Ö¥¥ã¥é¥°¥Ã¥º¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×Ãæ¡£¿ä¤·³è´¶³Ð¤Ç¥°¥Ã¥º¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¤½¤Î²Ä°¦¤µ¤Ë¿»¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¿´¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤È¤³¥Ï¥àÂÀÏº¡×¤È¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¤Î¡¢»×¤ï¤ºÍß¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¥°¥Ã¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥í¥ó¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤Î¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×
¥³¥í¥ó¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤¬²Ä°¦¤¤¡¢²û¤«¤·¤¤¥Ï¥àÂÀÏº¤Î¥ー¥Û¥ë¥Àー¡£ÌÜ¤ä¸ý¸µ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¾®¤µ¤ÊÂ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥óÉÕ¤¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤â¼è¤êÉÕ¤±²ÄÇ½¤Î¤è¤¦¡£¥ê¥Ü¥óÉôÊ¬¤Ï¤Û¤ó¤Î¤ê¸ü¤ß¤¬¤¢¤ë¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤é¤·¤¤Î©ÂÎ´¶¤â¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Á´4¼ïÎà¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢½¸¤á¤Æ¥¸¥ã¥éÉÕ¤±¤¹¤ë¤Î¤â²Ä°¦¤¤¤«¤â¡£
¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ª¡©¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á ¥·ー¥ë & ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×
¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î³¨ÊÁ¤¬¥·ー¥ë¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Á¤é¡£¾¯¤·¥¢¥Ë¥á´¶¤Î¤¢¤ë¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥¥åー¥È¤Ç¤¹¡£¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ï¾®¤µ¤á¤Ç¼êÄ¢¤ËÅ½¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥·ー¥ë¤ÏÂç¤¤á¤Ê¤Î¤Ç¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ±Ç¤¨¤½¤¦¡£¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥Üー¥ë¥Ú¥ó¤äÄêµ¬¤Ê¤É¤ËÅ½¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
