【衆議院解散】真冬の選挙戦へ…県内５小選挙区には17人が立候補を予定
公示まであと4日と迫った衆議院選挙。
県内5つの小選挙区にはこれまでに、前職「7人」と元職「1人」、新人「9人」のあわせて「17人」が立候補を予定しています。
（以下、いずれも衆議院勢力順に）
■長野1区（長野市や須坂市など）
2回目の当選を目指す自民党の元職・若林健太さん
9回目の当選を目指す中道改革連合の前職・篠原孝さん
日本維新の会の新人・若狭清史さん
の3人が立候補を予定しています。
自民党の新人・藤田ひかるさん
7回目の当選を目指す中道改革連合の前職・下条みつさん
日本維新の会の新人・手塚大輔さん
参政党の新人・竹下博善さん
の4人が立候補の予定です。
■長野3区（上田市や佐久市など）
6回目の当選を目指す自民党の前職・井出庸生さん
3回目の当選を目指す中道改革連合の前職・神津健さん
れいわ新選組の新人・山口孝司さん
参政党の新人・仁科裕貴さん
無所属の新人・草間重男さん
の5人が立候補を予定しています。
■長野4区（塩尻市や諏訪市など）
9回目の当選を目指す自民党の前職・後藤茂之さん
国民民主党の新人・花岡明久さん
共産党の新人・武田良介さん
の3人が立候補を予定しています。
■長野5区（飯田市や伊那市など）
8回目の当選を目指す自民党の前職・宮下一郎さん
2回目の当選を目指す中道改革連合の前職・福田淳太さん
の2人が立候補を予定しています。