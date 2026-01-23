公示まであと4日と迫った衆議院選挙。



県内5つの小選挙区にはこれまでに、前職「7人」と元職「1人」、新人「9人」のあわせて「17人」が立候補を予定しています。



（以下、いずれも衆議院勢力順に）



■長野1区（長野市や須坂市など）

2回目の当選を目指す自民党の元職・若林健太さん

9回目の当選を目指す中道改革連合の前職・篠原孝さん

日本維新の会の新人・若狭清史さん

の3人が立候補を予定しています。





■長野2区（松本市や安曇野市など）自民党の新人・藤田ひかるさん7回目の当選を目指す中道改革連合の前職・下条みつさん日本維新の会の新人・手塚大輔さん参政党の新人・竹下博善さんの4人が立候補の予定です。■長野3区（上田市や佐久市など）6回目の当選を目指す自民党の前職・井出庸生さん3回目の当選を目指す中道改革連合の前職・神津健さんれいわ新選組の新人・山口孝司さん参政党の新人・仁科裕貴さん無所属の新人・草間重男さんの5人が立候補を予定しています。■長野4区（塩尻市や諏訪市など）9回目の当選を目指す自民党の前職・後藤茂之さん国民民主党の新人・花岡明久さん共産党の新人・武田良介さんの3人が立候補を予定しています。■長野5区（飯田市や伊那市など）8回目の当選を目指す自民党の前職・宮下一郎さん2回目の当選を目指す中道改革連合の前職・福田淳太さんの2人が立候補を予定しています。