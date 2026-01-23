◆プロボクシング ▽フェザー級（５７・１キロ以下）８回戦 〇日本同級１５位・大橋蓮（４回ＴＫＯ）サイリビエス・トウハタセン●（２３日、東京・後楽園ホール）

日本フェザー級１５位の大橋蓮（２４）＝大橋＝が、サイリビエス・トウハタセン（２２）＝中国＝を４回１分２６秒ＴＫＯで下し、デビュー以来５戦５勝５ＫＯとパーフェクトレコードを更新した。

大橋は４回、カウンターの左ストレート一撃でダウンを奪った。前のめりに倒れるトウハタセンを見て、レフェリーはノーカウントで試合を止めた。試合後は涙があふれ「２ラウンドのバッティングで、メンタル的に取り乱す感じあった。相手のパンチはなかったので倒されることはないと分かっていたが、ああやって倒せるとも思っていなかったので」と涙の理由を明かした。

アマチュアで２２年度全日本選手権・国体ライト級王者に輝いた大橋は、２４年６月のデビュー以来５戦連続ＫＯ勝利にも、リング上では「５０点です」と辛めに自己採点したが「まだまだ未熟なんで、もっと強くなって、今年中にタイトルマッチができたらうれしいです」とタイトル挑戦に意欲。試合後の控室では「試合後のインタビューでちょっと大きく言いましたけど」と苦笑しながらも「とりあえず目の前の試合を１試合１試合、もっと強くなっていって、今年中にやらしていただければ」と改めて地域タイトル獲得を２０２６年の目標に掲げた。