¹ñ»º¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤Î·ÚÎÌ¥¹¥Ý¡¼¥Äµ¡°ú¤ÅÏ¤·¡¡Ãæ¹ñ½é
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÄ¹º»1·î23Æü¡ÛÃæ¹ñ¸ÐÆî¾Ê³ô½§»Ô¤Î°ìÈÌ¹Ò¶õ»º¶ÈµòÅÀ¤Ç16Æü¡¢¹ñ»º¤Î¹Ò¶õÅÅ»Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿·ÚÎÌ¥¹¥Ý¡¼¥Äµ¡¡Ö¥ª¡¼¥í¥éSA60L¡×¤¬¡¢½Å·ÄÃæâ«ÄÌÍÑ¹Ò¶õÉþÌ³¤Ë°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£¹ñ»º¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÆ°ÎÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿·ÚÎÌ¥¹¥Ý¡¼¥Äµ¡¤Î¼ÂÍÑ²½¤ÏÃæ¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¡¢Æ±Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¼«¼ç´ÉÍýÇ½ÎÏ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀ®²Ì¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡À½Â¤¸µ¤Î»³²ÏÀ±¹Ò¼Â¶È¤ÇÍ¿Íµ¡»ö¶È¤òÅý³ç¤¹¤ë¾Ó²«¶½¡Ê¤·¤ç¤¦¡¦¤³¤¦¤³¤¦¡ËÁí·ÐÍý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ª¡¼¥í¥é¡×¤Ï¡¢½¾Íè»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¿Í¢ÆþÉÊ¤ËÂå¤¨¤Æ¹ñ»º¤Î¹Ò¶õÅÅ»Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¹ñ»º¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥Ç¡¼¥¿´ÉÍý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥í¥Ú¥é¸åÊý¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¼¼¤Ë¤Ï¡¢½Å·Ä½¡¿½¹Ò¶õÈ¯Æ°µ¡À½Â¤¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¹ñ»º¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ö½¡¿½CA500¡×¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£Æ±¼Ò¤Î¼þÃ°¡Ê¤·¤å¤¦¡¦¤¿¤ó¡ËÁí·ÐÍý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏÅÅ»Ò¼°Ç³ÎÁÊ®¼Í¥·¥¹¥Æ¥à¤òÈ÷¤¨¡¢ºÇÂç½ÐÎÏ¤Ï73.5kW¡ÊËèÊ¬5800²óÅ¾¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë¡£¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤¬ÆÃÄ§¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö½¡¿½CA500¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Ö¥ª¡¼¥í¥é¡×¤Ï2025Ç¯8·î¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤òµ¡ÂÎ¤È°ìÂÎ¤Ç¿³ºº¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÇ§¾ÚÊý¼°¤ÇÂÑ¶õ¾ÚÌÀ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊý¼°¤Ï¡¢Ãæ¹ñÌ±´Ö¹Ò¶õ¤ÎÂÑ¶õÀ¿³ºº¤Ë¤ª¤±¤ë³×¿·Åª¤Ê»î¤ß¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£