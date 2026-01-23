『コードギアス』ミュージカル開幕！ステージ写真大量に公開 3時間に及ぶ大作
人気アニメ『コードギアス 反逆のルルーシュ』を原作としたミュージカルANIMAX TWO HALF presents ミュージカル「コードギアス 反逆のルルーシュ 正道に准ずる騎士」２が、2026年1月23日に大阪・クールジャパンパーク大阪 TTホールにて初日を迎えた。あわせてステージ写真が公開された。
【ステージ写真】顔＆衣装そっくり！ユーフェミアなど演者たち公演の様子
大きな節目となる今年は、大好評を博したミュージカル第1弾『正道に准ずる騎士』の続編として、ルルーシュとスザクの「正義」が激突する物語を、スザクの視点で描く。脚本は前作に続き久保田唱、演出には新たに西田大輔を迎えた。
また、スザク役を赤澤遼太郎が、ルルーシュ役を小南光司が続投し、W主演。前作からの人気キャストが再集結し、親友同士の“宿命の戦い”を体現。2.5次元の表現を基盤に、ミュージカルならではの音楽性と演劇性を掛け合わせ、『コードギアス 反逆のルルーシュ』の世界を再構築させた。
細部まで作り込まれた重厚なセットの中、キャストが圧巻の歌声を披露し、親友同士であるスザクとルルーシュ、それぞれが信じる「正義」と「正義」がぶつかり合う人間ドラマを息つく間もなく展開。
多彩な楽曲に乗せて届けられるメッセージと、舞台空間を惜しみなく使ったダイナミックな戦闘シーンは観客の心を揺さぶり、3時間に及ぶ大作を演じ切ったキャストたちへ、客席からは惜しみない拍手が送られた。
◆ANIMAX TWO HALF presentsミュージカル「コードギアス 反逆のルルーシュ 正道に准ずる騎士」２ 公演情報
■公演概要
【公演名】
ANIMAX TWO HALF presentsミュージカル「コードギアス 反逆のルルーシュ 正道に准ずる騎士」２
【公演スケジュール】
●関西公演 全4公演
2026年1月23日（金）〜1月25日（日）／クールジャパンパーク大阪 TTホール
●東京公演 全7公演
2026年1月29日（木）〜2月1日（日）／ヒューリックホール東京
【会場】
●関西公演
クールジャパンパーク大阪 TTホール（大阪）
●東京公演
ヒューリックホール東京（東京・有楽町）
■キャスト
枢木スザク：赤澤遼太郎
ルルーシュ・ランペルージ：小南光司
C.C.：小山璃奈
ユーフェミア・リ・ブリタニア：木下綾菜
カレン・シュタットフェルト（紅月カレン）：大滝紗緒里
扇 要：野嵜豊
藤堂鏡志朗：瀬戸啓太
ラクシャータ・チャウラー：石田千穂（STU48）
ナナリー・ランペルージ：市川美織
シャーリー・フェネット：長谷川里桃
ミレイ・アッシュフォード：柳堀花怜（僕が見たかった青空）
シュナイゼル・エル・ブリタニア：中山優貴
コーネリア・リ・ブリタニア：木内海美
ギルバート・G・P・ギルフォード：奥谷知弘
セシル・クルーミー：浜浦彩乃
ロイド・アスプルンド：北村諒
