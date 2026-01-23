元ＤｅＮＡヘッドコーチの高木豊氏が２３日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。楽天が巨人へＦＡ移籍した則本昂大投手の人的補償として、田中千晴投手（２５）を獲得した話題に言及した。

高木氏は「大化けする可能性大」の見出しで田中について解説。「ピッチャーか、キャッチャーかなと思っていた。楽天が好きそうなピッチャーにいった」と触れ、「３年目が終わった選手で、１年目は３０試合くらい投げていた。その時の印象は大きないい投手が出てきたと思った。ボールに角度もあるし、これは先発をやらせたらどうなんだろうと思ったら、年々出番がなくなってどうしたという感じもした。楽天いったら先発で使ってくれるんじゃないか」と語った。

楽天のチーム事情について「藤平、西口、いい中継ぎがいる。早川とか、左で優秀なピッチャーもいる。右がどうか。そういうところで田中にいったんじゃないか」と推測。１８９センチの長身右腕で「ポテンシャルは持っている」とし、「荘司や内、同じようなタイプがいる。岸もいる。マエケンも入ってくるし。いいところに移籍ができる。自分から出向いてコミュニケーション取れば、いいものを得られるはず」とうなずいた。

田中は国学院大から、２２年度ドラフト３位で巨人入り。昨季は１軍登板なく、通算３３試合の登板で２勝３敗３ホールド、防御率４・９１。「巨人時代のように１年目から使ってくれる。三木監督、移籍の選手に必ずチャンスを与えている。そこのチャンスを生かしてほしい」とエールを送った。