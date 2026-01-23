WEST¡¥¤¬²ÎÉñ´ìÄ®¹ßÎ×¡ª¹ðÃÎ»þ´Ö45Ê¬¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤Ë4000¿Í½¸·ë¡Ö¥´¥¸¥é¤ä¡ª¡×½Å²¬Âçµ£¶½Ê³
WEST¡¥¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥·¥Í¥·¥Æ¥£¹¾ì¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡ÖWEST. Special Street Live¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç³«»Ï45Ê¬Á°¤Ë¹ðÃÎ¤¹¤ë¥²¥ê¥é³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´ÑÍ÷¥¨¥ê¥¢¤¬ËþÇÕ¤Ë¤Ê¤ë4000¿Í¤ò½¸¤á¤¿¡£¿·¶Ê¡Ö°¦¼¹¡×¤È¿·ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖÍ£°ìÌµÆó¡×¡Ê3·î10ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¤·¤¿³«ºÅ¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤¨¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤Ê¤ÉÁ´6¶Ê¤òÇ®¾§¤·¤¿¡£
¹ðÃÎ»þ´Ö45Ê¬´Ö¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯´ÑµÒ¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£Ãæ´Ö½ßÂÀ¡Ê38¡Ë¤Ï¡ÖÂ¤ò»ß¤á¤¿Êý¤âÇÛ¿®¡Ê»ëÄ°¡Ë¤ÎÊý¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢½Å²¬Âçµ£¡Ê33¡Ë¤Ï¡Ö¥´¥¸¥é¤ä¡Á¡ª¡×¤È²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¾ÝÄ§¤ËÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡£¡ÖÄ¾Á°¤Î¹ðÃÎ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£
¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³°¹ñ¿ÍÎ¹¹ÔµÒ¤Ê¤ÉÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢¥³¡¼¥ë¡õ¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ä³Ú¶Ê¤Ë¾è¤»¤ÆÄ·¤Í¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È7¿Í¤È°ìÂÎ¤Ë¡£½Å²¬¤¬ºî»ìºî¶Ê¤·¤¿¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¡ª¡×¤â½éÈäÏª¤·¡¢¿·ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯Çä¤â¤·¤Ã¤«¤ê¹ðÃÎ¡£µî¤êºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖYouTube¤âÅÐÏ¿¤·¤Æ¤Í¡ª¡×¤È¤Á¤ã¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢´¨ÇÈ¤ÇÎä¤¨¹þ¤à³¹¤Î¶õµ¤¤òÃÈ¤á¤¿¡£¡ÚË¾·îÀéÁð¡Û
¢§¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È
¡¦½Å²¬Âçµ£¡Ö¿·¤·¤¤·Ð¸³¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£12¼þÇ¯¤âÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¯¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÊWEST¡¥¤ò¸«¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÍ£°ìÌµÆó¡Ù¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¤ä¤Ã¤Ñ¥é¥¤¥ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
¡¦¶Í»³¾È»Ë¡ÖWEST¡¥¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ëµ¡²ñ¤òºî¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢²þ¤á¤ÆWEST¡¥¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¦Ãæ´Ö½ßÂÀ¡ÖWEST¡¥¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤·Ê¿§¤Ç¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¥é¥¤¥Ö¤Ë¤âÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¦¿À»³ÃÒÍÎ¡Ö½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¸ÇÛ¿®¤â´Þ¤á¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤È¤ÏÊ·°Ïµ¤¤Î°ã¤¦¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤óÂ¤ò»ß¤á¤ÆÂ³¡¹¤È¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤â´¬¤¹þ¤á¤ëÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¦Æ£°æÎ®À±¡Ö½é¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡¢¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ø°¦¼¹¡Ù¤Î½éÈäÏª¤È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¿·¶Ê¤âÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥à¤âÀª¤¤¤Å¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª³§¤µ¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¦úðÅÄ¿òÍµ¡Ö½é¤á¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Â¤ò»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤¿¤ê¡¢·ÈÂÓ¤Î¥é¥¤¥È¤ò¥Ú¥ó¥é¥¤¥ÈÂå¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¥Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¦¾®ÂíË¾¡Ö¥Õ¥§¥¹¤ÈÁ´Á³°ã¤Ã¤¿·Ê¿§¤Ç¡¢ÂçÅÔ²ñÅìµþ¤Î¤¢¤ó¤Ê¥Ó¥ë¤ÎÃæ¤Ç²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¿·Á¯¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê½ë¤¯¤Æ¤¹¤°¤Ë¾åÃåÃ¦¤¤¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë½é¤á¤ÆWEST¡¥¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Ã¤¿30Ê¬¤Ç¤·¤¿¤±¤ÉÇ»¤¤³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡ª¡×