¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎóîÆ£µþ»Ò¤¬ºÆ¤Ó¥»¥ó¥¿ー¤Ë¡¡¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤¬ÉÁ¤¯¡ÈµõÁü¡É¤È¡ÈÁÇ´é¡É¤Î¶³¦Àþ
¡¡¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É±Ç²èÉô¤ÎÊÔ½¸¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½µÂØ¤ê¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ö½µËö±Ç²è´Û¤Ç¤³¤ì´Ñ¤è¤¦¡ª¡×¡£Ëè½µËö¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á±Ç²è¡¦ÆÃ½¸¾å±Ç¤ò¤´¾Ò²ð¡£º£½µ¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¨¤Ð¥âー¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£À¤Âå¤ÎµÜÀî¤¬¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤ò¥×¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¡§óîÆ£µþ»Ò¼ç±é¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¼çÂê²Î¤òyama¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¡¡³Ú¶ÊÎ®¤ì¤ëËÜÍ½¹ð¤â¸ø³«
¡ü¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù
¡¡¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤È¡ØAIºÛÈ½¡Ù¡Ê¡ØMERCY¡¿¥Þー¥·ー AIºÛÈ½¡Ù¡Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈºÛÈ½ÂÐ·è¡É¤¬ËÖÈ¯¤·¤¿1·î23Æü¸ø³«¤Î¿·ºî±Ç²è¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¿¼ÅÄ¹¸»Ê´ÆÆÄ¤¬¸µÆü¸þºä46¤ÎóîÆ£µþ»Ò¤ò¼ç±é¤Ë·Þ¤¨¡¢¡È¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Îø¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ïºá¤Ê¤Î¤«¡É¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡£
¡¡º£¤äÆüËÜÆÃÍ¤ÎÊ¸²½¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿¡È¥¢¥¤¥É¥ë¡É¡£¤³¤³ÆüËÜ¤ÇÉáÄÌ¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¡¢YouTube¤äTikTok¡¢¤½¤·¤Æ³¹Ãæ¤Î¤É¤³¤«¤Ç1Æü¤Ë°ìÅÙ¤ÏÌÜ¤Ë¤¹¤ëÂ¸ºß¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¡¢¡È¹ÅÇÉ¤ÊË¡Äî·à¡É¤òÁÛÁü¤µ¤»¤ë¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤À¤¬¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎ¢Â¦¤¬Èó¾ï¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò¤â¤Ã¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¡ù¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¡×¤Î¥»¥ó¥¿ー¡¦»³²¬¿¿°á¡ÊóîÆ£µþ»Ò¡Ë¡£¤¢¤ëÆü¡¢Èà½÷¤¬Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦´Ö»³·É¡ÊÁÒÍªµ®¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢Îø¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤«¤é»öÂÖ¤ÏÆ°¤½Ð¤¹¡£»öÌ³½ê¤¬²Ý¤¹¡ÖÎø°¦¶Ø»ß¾ò¹à¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÛÈ¤È¡¢°ì¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¤ÎÁÇÄ¾¤Ê´¶¾ð¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤ëÈà½÷¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Îµ±¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎäÅ°¤ÊË¡Äî¤Î¾ì¤À¤Ã¤¿¡£»öÌ³½ê¼ÒÄ¹¡ÊÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ë¤ä¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡ÊÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¡Ë¤é¤«¤é¡¢Â»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ÆÁÊ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÌµµ¡¼Á¤Ê¸½¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÇòÈý¤Ï¡¢²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿óîÆ£µþ»Ò¤ÎÂ¸ºß´¶¤À¡£Æü¸þºä46¤Ç¤Ï¥»¥ó¥¿ー¤âÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÈà½÷¤¬¡¢¥°¥ëー¥×Â´¶È¸å¤Ë±Ç²è¤ÎÃæ¤ÇºÆ¤Ó¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤Î¥»¥ó¥¿ー¤Ë¡£¤½¤Î»ö¼Â¼«ÂÎ¤¬¡¢ºîÉÊ¤Ë¹³¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ÈÈãÉ¾À¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£·àÃæ¡¢Ë¡Äî¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±³¤ò¤Ä¤¯¤Î¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤¹¤ë¿¿°á¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë±éµ»¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¨¤ß¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¡ù¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤Ï¡¢»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¤ÎÀ¶¿åºÚ¡¹¹á¤È¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»º¤Îºù¤Ò¤Ê¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¸µSTU48¤Îº£Â¼Èþ·î¤È¡¢¸½Ìò¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥¢¥¤¥É¥ë·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÌÌ¡¹¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£Í£°ì¥¢¥¤¥É¥ë·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¾®ÀîÌ¤Í´¤Ï¡¢¡Ø¤è¤³¤¬¤ª¡Ù¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Î¿¼ÅÄ¹¸»ÊºîÉÊ½Ð±é¤Ç¡¢³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿¼ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡ØÊ¥¤ËÎ©¤Ä¡Ù¤ä¡Ø¤è¤³¤¬¤ª¡Ù¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤ÎÂº¸·¤¬¼Ò²ñ¤äÂ¾¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ËÍÆ°×¤¯¿¯¿©¤µ¤ì¤ë¤«¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¡£ËÜºî¤Ç¤â¤½¤Î¼êÏÓ¤Ïºã¤¨ÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼çÂê²Î¤òyama¤¬Ã´Åö¤·¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ëagehasprings¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î½ãÅÙ¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤Î³Ë¿´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤Î¸¢Íø¡×¤ò¤á¤°¤ëÀï¤¤¤À¡£2010Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎø°¦ºÛÈ½¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢¿¼ÅÄ´ÆÆÄ¤¬10Ç¯¤Î¹½ÁÛ¤ò·Ð¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë·ÝÇ½³¦¤ÎÎ¢Â¦Ë½Ïª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»³²¬¿¿°á¤¬Áª¤ó¤ÀÁªÂò¤ò²æ¡¹´ÑµÒ¤Ï¤É¤¦¼õ¤±¼è¤ë¤«¡£¤¼¤Ò¡ÈºÛÈ½¡É¤ÎÌÜ·â¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÊÊ¸¡áµÜÀîæÆ¡Ë