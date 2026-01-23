冬の全国高校総体（インターハイ＝全国高体連など主催、読売新聞社共催）は２３日、栃木県日光市でスピードスケート選手権大会の男子５０００メートルと男女５００メートル、アイスホッケー選手権大会の１回戦、宇都宮市でフィギュアスケート選手権大会の女子予選Ａ組が行われた。

北海道勢では、スピードスケート男子５０００メートルで白樺学園の堀川雄大選手（３年）が３位。男子５００メートルは白樺学園の軍司冬馬選手（３年）が１位、星槎国際の高橋大悟選手（３年）が２位、帯広南商の菅野百選手（２年）が３位だった。女子５００メートルも帯広三条の奥秋静子選手（３年）が１位、帯広南商の笹渕和花選手（３年）が２位、帯広農の今井千陽選手（２年）が３位に入り、表彰台を独占した。

「絶対に１位」

男子５００メートルで優勝した白樺学園の軍司冬馬選手（３年）は、「最後の高校総体で優勝でき、うれしい」と笑顔で語った。

「絶対に１位を取るぞ」と意気込み、リンクに入った。スタートの合図とともにタイミング良く滑り出し、そのまま加速。最後のカーブでもスピードを落とさず、勢いを保ってゴールした。

前回は優勝を逃し、悔しい思いをした。「大事な試合で結果を残すためには、このままではいけない」。精神面と体力を強化した。普段の練習から本番を想定して滑るようにし、動画で動きを細かくチェックした。夏からはハードなトレーニングで追い込んだ。

試合後には「オリンピック金メダルが目標。大学でも向上心をもって滑りたい」と力強く語った。

男子５０００メートルで３位の白樺学園の堀川雄大選手（３年）「学校内での選手層が厚い中、選んでくれた監督や周囲の人からの思いを背負って臨んだ。思うようなレース展開ができず、２年連続で３位となって悔しいが、全力を出し切れたので未練はない」