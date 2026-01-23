「アイドルマスター ちびぐるみ＆ポーチセット 如月千早～OathONE～」がプレバンにて予約受付中
【アイドルマスター ちびぐるみ＆ポーチセット 如月千早～OathONE～】 6月 発送予定 価格：4,950円
BANDAI SPIRITSは、ぬいぐるみ「アイドルマスター ちびぐるみ＆ポーチセット 如月千早～OathONE～」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて1月23日より予約受付を開始した。発送は6月を予定し、価格は4,950円。
本商品は「アイドルマスター」765プロダクション所属アイドル・如月千早の武道館単独公演「OathONE」にあわせ、another visual ver.の衣装を着用した「ちびぐるみ」とおなまえ入りポーチがセットになった商品。
ちびぐるみは青いドレスが再現され、約11cmのお出かけしやすいサイズとなっている。
✦武道館単独公演を記念して✦- バンプレストブランド(BANDAI SPIRITS) (@BANPRE_PZ) January 23, 2026
✦如月千早ちびぐるみが登場✦
#如月千早武道館単独公演 「OathONE」を記念して #ちびぐるみ が登場。#プレミアムバンダイ で予約受付中https://t.co/YD6pJl2rmC
#BANPRESTO pic.twitter.com/UDUAEXVk9w
(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.