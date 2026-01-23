長野市の百貨店では早くもバレンタイン商戦がスタートしました。

物価高やチョコレートの価格高騰が続く中、今年の傾向を探ってきました！



どら焼きに・・・ぜんざい・・・、実はこれ、和菓子に似せて作られた、チョコレートです。



長野市の百貨店で23日から始まったバレンタインのイベント「ショコラ ダムール」。



国の内外から76のブランド、およそ1000種類の商品が集まりました。「いちご」をテーマに、華やかで甘酸っぱい商品も並んでいます。





家族用に購入「こんなに人がいると思わなくて、駐車場止められないぐらいいっぱいですごい人気なんだなと急いで買いに来ました」自分用に購入「猫のチョコを（買いました）自分用で買いました。チョコが好きなので毎年楽しみにしていて買いに来る」子どもと夫に購入「子どものチョコと夫のチョコを買いに来ました」「おいしい」リポート「今年もバレンタインの季節がやってきました。出店されている店舗見ますと、 色とりどりのクッキーなどチョコレート以外の商品もずらりと並んでいます」チョコレートの原料であるカカオ豆の高騰を受けて、今年は、イベントに参加する店のおよそ3割を、プリンやシュークリームなど、チョコレート以外を扱う店にしたということです。ながの東急百貨店営業本部 加藤翼 主任「全国的な傾向だと思うんですけど自分用に自分チョコを購入する方が非常に増えています。ぜひ会場にお越しいただいて特別なバレンタインの空間を楽しんでいただければと思います」このイベント、２月15日まで開かれています。