°ÙÂØ²ðÆþ¤ÎÍÌµ¡Ö¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×ÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Âç¿Ã¡¡±ßÁê¾ìµÞÂ®¤Ë2±ßÄøÅÙ±ß¹â¤Ë ¡Ø¥ì¡¼¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ù¤Î²ÄÇ½À¤â
³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç±ßÁê¾ì¤¬°ì»þ¡¢2±ß¶á¤¯±ß¹â¤Ë¿¶¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¡¦Æü¶ä¤Ë¤è¤ë°ÙÂØ²ðÆþ¤ò¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤òÌä¤ï¤ì¤¿ÊÒ»³ºâÌ³Âç¿Ã¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤Þ¤·¤¿¡£
23Æü¤Î³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Æü¶ä¤Î¿¢ÅÄÁíºÛ¤Î²ñ¸«¸å¤Ë1¥É¥ë¡á159±ßÂæÁ°È¾¤Þ¤Ç±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢µÞÂ®¤Ë±ß¹â¤¬¿Ê¹Ô¡¢1¥É¥ë¡á157±ßÂæÁ°È¾¤Þ¤Ç2±ß¤Û¤É±ß¹âÊý¸þ¤Ë¿¶¤ì¤ë¤Ê¤É¹Ó¤¤ÃÍÆ°¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ¡¦Æü¶ä¤Ë¤è¤ë±ßÇã¤¤¡¦¥É¥ëÇä¤ê¤Î¡Ø°ÙÂØ²ðÆþ¡Ù¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿ÊÒ»³ºâÌ³Âç¿Ã¤Ï¡Ä
ÊÒ»³¤µ¤Ä¤ ºâÌ³Âç¿Ã
¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¤ªÅú¤¨¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡£¾ï¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¸«¼é¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
»Ô¾ì¤«¤é¤Ï°ÙÂØ²ðÆþ¤Î½àÈ÷¤Î¤¿¤á¤Ë»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤ËÁê¾ì¿å½à¤ò¿Ò¤Í¤ë¡Ø¥ì¡¼¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥ì¡¼¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ù¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»°Â¼½ßºâÌ³´±¤Ï¡Ö²¿¤â¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È²óÅú¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£