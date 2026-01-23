ÊÐº¹ÃÍ45¢ª66¤ÇÌ¾Ìç¡¦Áã³ûÃæ¤Ë¹ç³Ê¡ª¡Ö¾®6Åß¤ËºÇÄãÅÀ¡×¤Ç¤âÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¶¥Áè·ù¤¤¤Ê»Ò¤ÎµÕÅ¾·à
ÊÐº¹ÃÍ45¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÁã³ûÃæ³Ø¹»¤Ë¹ç³Ê¡£¶¥Áè¤ò¹¥¤Þ¤º¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤â¶ì¼ê°Õ¼±¤Î¤¢¤Ã¤¿Â©»Ò¤¬¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤ËÄ©¤à¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏäþÍ¾¶ÊÀÞ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¤Ï»Å»ö¤ÈÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿®Íê¤¹¤ë²ÈÄí¶µ»Õ¤È¶¦¤ËÈ¼Áö¡£»ÖË¾¹»¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Â©»Ò¤¬¡¢Áã³ûÃæ³Ø¹»¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¹ç³Ê¤òÆÀ¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¡ÚÊÝ¸î¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
Ì¾Á°¡§¹â¾ë °¡Ìï¡Ê²¾Ì¾¡Ë
½»¤Þ¤¤¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è
Ç¯Îð¡§48ºÐ
¿¦¶È¡§·Ð±Ä¼Ô
À³Ê¡§¼«¤é¾õ¶·¤òÀÚ¤êÂó¤¯¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¶¯¤ß¡£ÎäÀÅ¤µ¤È½ÀÆðÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿Ä¤ÎÄÌ¤Ã¤¿À³Ê¡£
²ÈÂ²¹½À®¡§É×¡¢Ä¹ÃË¡ÊÃæ³Ø1Ç¯À¸¡Ë¡¢Ä¹½÷¡Ê¾®³Ø5Ç¯À¸¡Ë
¢§¡ÚÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¹Ô¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
Ì¾Á°¡§¹â¾ë Ï¡¡Ê²¾Ì¾¡Ë
ÀÊÌ¡§ÃË»Ò
³Ø¹»Ì¾¡§Áã³ûÃæ³Ø¹»
Æþ³ØÇ¯ÅÙ¡§2026Ç¯ÅÙ
À³Ê¡§ÌÀ¤ë¤¯³èÈ¯¡£¼Ò¸òÅª¤Ç¤¹¤°¤ËÍ§Ã£¤¬¤Ç¤¤ë¡£¶¥Áè·ù¤¤¤ÇÊ¿ÏÂ¼çµÁ¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
ÊÐº¹ÃÍ¡§³Ø½¬³«»Ï»þ´ü 45¡¿¼õ¸³»þ´ü 66
¼õ¸³·ë²Ì¡§Áã³ûÃæ³Ø¹» Âèµ´ü ¹ç³Ê¡¿¥µ¥ì¥¸¥¢¥ó¹ñºÝÃæ³Ø¹» ÉÔ¹ç³Ê
¤¨¤¨¡£¤â¤¦±ó¤¤²áµî¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
--ºÇ½é¤Ë¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼þ¤ê¤ËÍÄÃÕ±à¤ä¾®³Ø¹»¼õ¸³¤ò¤¹¤ë¤´²ÈÄí¤¬Â¿¤¯¡¢¸µ¡¹¤Ï¾®³Ø¹»¼õ¸³¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¼õ¸³¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¼°¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢À®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÌÂ¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ë¶É¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¡¢ÍÄÃÕ±àÂ´±à¸å¤ËÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¤¹¤ë¤´²ÈÄí¤¬Â¿¤¤³Ø¶è¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
--¸øÎ©Ãæ³Ø¤«¤é¹â¹»¼õ¸³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÅÔ¿´¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³Ø¶èÆâ¤Î¸øÎ©Ãæ³Ø¤ÏÀ¸ÅÌ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤ÆÉô³èÆ°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¡¢Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤ÎÊý¤¬½¼¼Â¤·¤¿³Ø¹»À¸³è¤¬Á÷¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î»×½Õ´ü¤È¤¤¤¦Âç»ö¤Ê»þ´ü¤Ë¤¢¤¿¤ëÃæ¹â¤Î6Ç¯´Ö¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤òÆâ¾Ê¤¹¤ë»þ´Ö¤ä¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à»þ´Ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾ÍèÅª¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È³¤³°Î±³Ø¤ä³¤³°¤ÎÂç³Ø¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤è¤¦¤Ê³Ø¹»¤¬ÎÉ¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¶µ°éÊý¿Ë¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë»äÎ©¤ÎÊý¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
--Âç³Ø¤Þ¤Ç¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¼°¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¤¤¨¡£¤ä¤Ï¤êÂç³Ø¼õ¸³¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤Ù¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç³Ø¤ÎÉÕÂ°¹»¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
--»ÖË¾¹»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ËÜ¿Í¤ÏºÇ½é¡ÖÃË»Ò¹»¤Ï·ù¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾®³Ø¹»¤Ï¶¦³Ø¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼Ò¸òÅª¤ÊÂ©»Ò¤ÏÃË½÷¤È¤â¤ËÍ§Ã£¤¬Â¿¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â½÷»Ò¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ä¤âÃË»Ò¹»¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¶¦³Ø¤òÃæ¿´¤Ë¼þ¤ê¤ÎÉ¾È½¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤ÎÊý¤ÇÃæ¹â°ì´Ó¹»¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¶µ°é¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ä¶µ°é´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»ÀâÌÀ²ñ¤Ø¤Ï¡¢¾®³Ø4Ç¯À¸°Ê¹ß¤Ë5¹»¤Û¤É»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þ¤ê¤ÎÇ®¿´¤Ê¤´²ÈÄí¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½¬¤¤»ö¤äÉô³èÆ°¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ö¤³¤ÎÉô³è¤¬¶¯¤¤³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â©»Ò¤Î¾ì¹ç¡¢³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ï¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡ÖÈþ½ÑÉô¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢²¿¤ò´ð½à¤ËÃæ³Ø¹»¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«ËÜ¿Í¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Ãç¤Î¤è¤¤Í§Ã£¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¤³¤Î³Ø¹»¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤â¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼´¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤¬°ìÈÖ¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç»ÖË¾¹»¤ò·è¤á¤ë¥Õ¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¤¯²êÀ¸¤¨¤º¡£·ë¶É¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î½ªÈ×¤Þ¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ê»ÖË¾¹»¤ÏÄê¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¡¢²ÈÄí¶µ»Õ¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¡Ö¤³¤Î³Ø¹»¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤è¡×¤È´«¤á¤é¤ì¤¿Áã³ûÃæ³Ø¹»¤¬¡¢Â©»Ò¤Î¿´¤Î¶×Àþ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢»ä¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤è¤ê¤â¹ÅÇÉ¤ÊÃË»Ò¹»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°Õ³°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¶µ»Õ¤ÎÀèÀ¸¤Î´«¤á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¾®³Ø5Ç¯À¸¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÀèÀ¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤È¤·¤Æ³ä¤êÀÚ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÂ©»Ò¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â©»Ò¤âÀèÀ¸¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ÊÙ¶¯ÌÌ¤Ç¤âÀº¿ÀÌÌ¤Ç¤â¿Æ»Ò¤È¤â¤É¤âµß¤ï¤ì¤¿¡¢Âç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ë¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î6·î¤«¤é¤Ç¤¹¡£²ÈÄí¶µ»Õ¤ÈÊ»¤»¤ÆÁá°ðÅÄ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ËÄÌ½Î¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®³Ø5Ç¯À¸¤«¤é¤ÏËÜ¿Í¤Î´õË¾¤ÇSAPIX¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
SAPIX¤Ç¤Ï¥¯¥é¥¹¤Ç¤Î½¸ÃÄ³Ø½¬¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ÄÊÌ»ØÆ³¤Î¥Ö¥ê¥Ð¡¼¥È¤âÊ»½Î¤·¡¢²ÈÄí³Ø½¬¤Ï²ÈÄí¶µ»Õ¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
--¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÊÙ¶¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÊÙ¶¯¤â±¿Æ°¤ÈÆ±¤¸¤Ç¸þ¤¡¦ÉÔ¸þ¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤Á¤Î»Ò¤ÏÁ´¤¯¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÙ¶¯¤Ï¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢À®ÀÓ¤¬°¤¯¤Æ¤âÁ´Á³µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£Í·¤Ó¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È»ÅÊý¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ä¥¤¥äÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤Ê¤é¤ä¤ë¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¤ä¤á¤ë¡£¤É¤Á¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤È²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
--¤ªÊì¤µ¤Þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼õ¸³¤ò¤ä¤á¤ë·èÃÇ¤â¤¢¤ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²¿¤¬²¿¤Ç¤âÀäÂÐ¤Ë»äÎ©¼õ¸³¤ò¤µ¤»¤è¤¦¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Ãæ³Ø¼õ¸³¤ÇºÃÀÞ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢·Ð¸³¤òÆÀ¤é¤ì¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¼«¿È¡¢µ¯¶È¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ³ØÎò¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯À®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ë¼õ¤«¤Ã¤Æ¤âÍî¤Á¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿¡¢Ä©Àï¤·¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ÎÊý¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
--¤´²ÈÄí¤ÎÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¤â¡ÖÀäÂÐ¼õ¸³¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤ªÉã¤µ¤Þ¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ï¡©
¼õ¸³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï»ä¤Ë°ìÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤È²ÈÄí¶µ»Õ¤ÎÀèÀ¸¤ÎÆó¿Í»°µÓ¤Ç¤·¤¿¡£°»¤ÈÊÜ¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢»ä¤¬¼¸¤Ã¤ÆÀèÀ¸¤¬Íý²ò¤ò¼¨¤¹¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÂ©»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
--ËÜÅö¤Ë²ÈÄí¶µ»Õ¤ÎÀèÀ¸¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
²ÈÄí¶µ»Õ¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÀèÀ¸¤È¤ÎÁêÀ¤¬¤È¤Æ¤âÂç»ö¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤ËÂ©»Ò¤Ë¹ç¤¦ÀèÀ¸¤È½Ð²ñ¤¨¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤¦¤Á¤Î»Ò¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿¿ÌÌÌÜ²á¤®¤ëÀèÀ¸¤Ç¤âÍ¥¤·²á¤®¤ëÀèÀ¸¤Ç¤â¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡£5¡Á6¿Í¤¯¤é¤¤ÀèÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÀèÀ¸¤Ê¤éÂ©»Ò¤Ë¹ç¤¦¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ë¡¢Â©»Ò¤Î¿ÆÍ§¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦ÀèÀ¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê½÷À¤ÎÀèÀ¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÏÃ¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ¥á¥ó¥¿¥ë¤â¤È¤Æ¤â¶¯¤¤Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¸·¤·²á¤®¤º¡¢Í¥¤·²á¤®¤º¤È¤¤¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤â¤¦¤Þ¤¯¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤È½Ð²ñ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Â©»Ò¤ÏÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢²ÈÄí¶µ»Õ¤ÎÀèÀ¸¤Ë¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¸³¤Ë¼õ¤«¤ë¡¦¼õ¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤ê¤â¡¢´ðÁÃÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÊÙ¶¯¤ò½¬´·¤Å¤±¤ë¤³¤È¡£³Ø½¬·×²è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ðÁÃÎÏ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Ãæ³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¤âËÜ¿Í¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿¤Ó¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤³¤³¤Î³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤«¡Ö¾Íè¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤«¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Áª¤Ù¤ë¡ÈÅÚÂæ¡É¤À¤±¤Ï¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¡£¤¤¤¶¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤º´ðÁÃ¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤·¤Ç¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¾¤Ë¼õ¸³¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢´ðÁÃÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤¿¤À¤Ç¤ÏÅ¾¤Ð¤Ê¤¤¤¾¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
--¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Î³«»Ï»þ¤È¹ç³Ê¹»¤ÎÊÐº¹ÃÍ¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢³ØÎÏ¤ÏÃå¼Â¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³Ø½¬¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
³ØÎÏ¤ò¿¤Ð¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢SAPIX¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SAPIX¤ÏÀ®ÀÓ¤¬²¼¤Î¥¯¥é¥¹¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¿Ê³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê¿Ê³Ø½Î¤Ç¤¹¡£
ÄÌ½Î¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤Î³ØÎÏ¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥¹¥È¤Î½ç°Ì¤äÊÐº¹ÃÍ¤Ï¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ê¿ôÃÍ¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö°ìÈÖ²¼¤Î¥¯¥é¥¹¤Ç¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯É¬»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤É¤³¤«¤Ë¤Ï¼õ¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦É¾È½¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¥Ü¡¼¥È¤«¤é¿¶¤êÍî¤È¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤Ê¤«¡¢É¬»à¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
--¸«¼é¤ë¤ªÊì¤µ¤Þ¤È¤·¤Æ¤â¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
´íµ¡´¶¤Ï¾ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤âÊÙ¶¯¤·¤Æ¤â¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¿ôÃÍ¤Ë¸½¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¡¢½Î¤ò¤ä¤á¤Æ¤¤¤¯À¸ÅÌ¤µ¤ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤â¤Ä¤¤Ë×Æ¬¤·¤ÆÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Õ¤È²æ¤ËÊÖ¤ë¤È¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤³¤³¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âÂç¤¤ÊÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò»ý¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤¤µÍ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¡¢ËèÆü¡Ö¤³¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡¼¡ª¡×¤ÈÂ©»Ò¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îº¢¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈ¯»¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
--Â©»Ò¤µ¤ó¤Î¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ËÊÑ²½¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î½ª¤ï¤êº¢¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¡¢¡Ö³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÍýÍ³¤Ê¤¯¤ä¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÊ¢¤ËÍî¤Á¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯½¤¹Ô¤Î¤è¤¦¤Ç·ù¤À¤±¤É¡¢¤ä¤ë¡×¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£
¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Ï¾®³Ø4Ç¯À¸¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ë¤·¤Æ»×¤¨¤ÐÀº¿ÀÅª¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍÄ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â©»Ò¤Ï¤º¤Ã¤ÈÇØ¤â¾®¤µ¤¯¤ÆÇØ¤Î½ç¤À¤ÈÁ°¤«¤é3ÈÖÌÜ°ÊÆâ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î²Æ¤«¤éÅß¤Ë¤«¤±¤ÆµÞ¤Ë¿ÈÄ¹¤¬¿¤Ó¤Æ¡¢À¼ÊÑ¤ï¤ê¤â¤·»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¿ÈÂÎÅª¤ÊÀ®Ä¹¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿´¿È¤¬À®Ä¹¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÖÁã³ûÃæ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤â¡¢1¤Ä¤ÎÅ¾µ¡¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
--³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÅê¤²½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Ï¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¡Ö³Ø¤Ö¤³¤È¡×¤¬·ù¤¤¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¦¤Á¤Î»Ò¤ÏÍý²Ê¤ÎÃæ¤Ç¤âÀ¸Êª¤Ï¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÎÏ³Ø¤È¤«¡¢»»¿ô·Ï¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼Ò²ñ¤È¤«¹ñ¸ì¤Ï¹¥¤¡£
¤À¤«¤é¡¢¾®³Ø3Ç¯À¸¤Îº¢¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÀ¤³¦°ä»º½ä¤ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë²ÈÂ²Î¹¹Ô¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶µ²Ê½ñ¤À¤±¤Ç³Ø¤Ö¤Î¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤·¡¢ÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø¤Ù¤ë²ÊÌÜ¤À¤ÈËÜ¿Í¤â¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤·¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
--¤´²ÈÄí¤Ç¤â¡¢Í·¤Ó¤äÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø¤Ö»ÑÀª¤òÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÀ¤³¦°ä»º¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÎ¹¹Ô¤·¤è¤¦¡×¤È·è¤á¤¿¤é¡¢»öÁ°¤Ë¡Ö¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤«¡×¤òËÜ¿Í¤ËÄ´¤Ù¤µ¤»¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤Î¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÄÃÕ±à¤â¡Ö¥É¥ë¥È¥ó¡¦¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢Âå¡¹ÌÚ¾å¸¶¤Ë¤¢¤ëÍÄÃÕ±à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤¬¡È¥É¥ë¥È¥ó¡¦¥×¥é¥ó¡É¤È¤¤¤¦¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ä¹á¹Á¤Ë¤â¤¢¤ë¶µ°éÍýÇ°¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹¥´ñ¿´¤äÃµµá¿´¤òÂº½Å¤·¤Æ¡¢¼çÂÎÅª¤ËÍ·¤Ó¡¢³Ø¤Ö¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤éºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡Ö¼õ¸³ÊÙ¶¯¡×¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«¡¢ËÜ¿Í¤Ï°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
12·î¤ÎºÇ¸å¤Î¥Æ¥¹¥È¤ÇºÇÄãÅÀ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤Æ¡¢»ä¤È²ÈÄí¶µ»Õ¤ÎÀèÀ¸¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤Þ¤º¤¤¤¾¡×¤È¡£¤¿¤À¡¢ËÜ¿Í¤ÏÁ´¤¯¥±¥í¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ö¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¡×¤ÈÆ¬¤Ç¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯Íî¤Á¹þ¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ö¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¤µ¡×¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤Þ¤ê¤ËÇ½Å·µ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ÈÄí¶µ»Õ¤ÎÀèÀ¸¤È¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¹â¤¯°é¤Æ¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¼õ¸³¤Ç¤³¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ1·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´íµ¡´¶¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤ÏÄü¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÏ»î¤ÎÀ®ÀÓ¤ÇÅÀ¿ô¤¬Â¤ê¤Ê¤¤Ãæ¡¢Â©»Ò¤Ïº¬µò¤Î¤Ê¤¤¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¼õ¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¡Ö¼õ¸³¤ËÍî¤Á¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Î·Ð¸³¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÊý¤Ë¤â¤¦¹Í¤¨¤¬¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤¢¤È¤Ï¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ë»ä¤ÎÂÖÅÙ¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤½¤³¤Ç´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
--¼õ¸³ÅöÆü¤Ï¤É¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¼õ¸³ÅöÆü¤Ï¡¢¤â¤¦µ¤³Ú¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÇÅöÆü¤Ï¤¤¤«¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤ë¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢ÉáÃÊÄÌ¤ê¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤Î¿Æ»Ò¤¬²¼¤ò¸þ¤¤¤ÆÌÛ¡¹¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥Ë¥³¥Ë¥³¾Ð¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²ñ¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Â©»Ò¤Ï¤½¤ì¤¬µÕ¤ËÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¸å¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤ÇËÍ¤¿¤Á¤À¤±¤³¤ó¤Ê¤ËÉáÄÌ¤Ê¤Î¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
--¤ªÊì¤µ¤Þ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ç³Ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¿´ÀÑ¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£²¾¤ËÉÔ¹ç³Ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö¼«Ê¬¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤«¡Ö¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼þ¤ê¤Ï¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦µ¤ÉÕ¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤ÈÊÑ¤ï¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ã¤ÆÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢À®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð½¼Ê¬¤À¤Ê¤È¡£
--·ë²Ì¤Ï¡¢Âè°ì»ÖË¾¹»¤ÎÁã³ûÃæ³Ø¹»¤Ë¸«»ö¹ç³Ê¡£¾¡°ø¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ËÜ¿Í¤¬¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë³Ø¹»¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³ê¤ê»ß¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢Áã³û¤è¤ê¤âÊÐº¹ÃÍ¤¬Äã¤¤³Ø¹»¡Ê¥µ¥ì¥¸¥¢¥ó¹ñºÝÃæ³Ø¹»¡Ë¤ÏÉÔ¹ç³Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤ä¤Ï¤ê¿´¤«¤é¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤«¤¬¡¢·ë²Ì¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
--Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¤ªÊì¤µ¤Þ¤«¤é¸«¤ÆÂ©»Ò¤µ¤ó¤¬À®Ä¹¤·¤¿¤Ê¤È¤É¤ó¤Ê»þ¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
Áã³ûÃæ³Ø¤Ï¥Æ¥¹¥È¤â½ÉÂê¤â¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿³Ø¹»¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µã¤¸À¤â¸À¤ï¤º¤ËÊÙ³Ø¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Æþ³Ø¤¹¤ëÁ°¤Ï¡Ö¼õ¸³¤¬½ª¤ï¤ì¤ÐÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºø³Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ä¶¤Ë½ç±þ¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ËËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤À2Ç¯´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÃÀÎÏ¤ÏÉÕ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¿Æ»Ò¤È¤â¤Ë²á¹ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÂ©»Ò¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤ÈÃæ³Ø¼õ¸³¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¢§¼èºà¸åµ
¼õ¸³¤È¤¤¤¦¤È¡Ö¹ç³Ê¡¦ÉÔ¹ç³Ê¡×¤Ë°Õ¼±¤¬¸þ¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹µ¡²ñ¤ÈÂª¤¨¤ÆÐíâ×¤·¤¿ÌÜ¤Ç¼õ¸³¤È¸þ¤¹ç¤¦¤ªÊì¤µ¤Þ¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤Î¸ÄÀ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤â¡Ö¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ê¤é¤ä¤êÀÚ¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥ì¤Ê¤¤¼´¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤´ËÜ¿Í¤âÇ¼ÆÀ´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤È¡¢º¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦»ÑÀª¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¼èºà¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§½ÎÁª¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô
¡Ø½ÎÁª¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î½Î¸¡º÷¥µ¥¤¥È¡Ø½ÎÁª¡Ê¥¸¥å¥¯¥»¥ó¡Ë¡Ù¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¶µ°é¡¦¼õ¸³¤Ë´Ø¤¹¤ëÁí¹ç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸î¼Ô¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¼õ¸³¤ä¿ÊÏ©¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:½ÎÁª ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë)
Êì¤Ï»Å»ö¤ÈÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿®Íê¤¹¤ë²ÈÄí¶µ»Õ¤È¶¦¤ËÈ¼Áö¡£»ÖË¾¹»¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Â©»Ò¤¬¡¢Áã³ûÃæ³Ø¹»¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¹ç³Ê¤òÆÀ¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¡ÚÊÝ¸î¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
Ì¾Á°¡§¹â¾ë °¡Ìï¡Ê²¾Ì¾¡Ë
½»¤Þ¤¤¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è
Ç¯Îð¡§48ºÐ
¿¦¶È¡§·Ð±Ä¼Ô
À³Ê¡§¼«¤é¾õ¶·¤òÀÚ¤êÂó¤¯¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¶¯¤ß¡£ÎäÀÅ¤µ¤È½ÀÆðÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿Ä¤ÎÄÌ¤Ã¤¿À³Ê¡£
²ÈÂ²¹½À®¡§É×¡¢Ä¹ÃË¡ÊÃæ³Ø1Ç¯À¸¡Ë¡¢Ä¹½÷¡Ê¾®³Ø5Ç¯À¸¡Ë
Ì¾Á°¡§¹â¾ë Ï¡¡Ê²¾Ì¾¡Ë
ÀÊÌ¡§ÃË»Ò
³Ø¹»Ì¾¡§Áã³ûÃæ³Ø¹»
Æþ³ØÇ¯ÅÙ¡§2026Ç¯ÅÙ
À³Ê¡§ÌÀ¤ë¤¯³èÈ¯¡£¼Ò¸òÅª¤Ç¤¹¤°¤ËÍ§Ã£¤¬¤Ç¤¤ë¡£¶¥Áè·ù¤¤¤ÇÊ¿ÏÂ¼çµÁ¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
ÊÐº¹ÃÍ¡§³Ø½¬³«»Ï»þ´ü 45¡¿¼õ¸³»þ´ü 66
¼õ¸³·ë²Ì¡§Áã³ûÃæ³Ø¹» Âèµ´ü ¹ç³Ê¡¿¥µ¥ì¥¸¥¢¥ó¹ñºÝÃæ³Ø¹» ÉÔ¹ç³Ê
Æñ¹Ò¤·¤¿»ÖË¾¹»Áª¤Ó¡£Â©»Ò¤¬Áã³ûÃæ³Ø¤Ë·è¤á¤¿°Õ³°¤Ê¤¤Ã¤«¤±--Â©»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î2·î¼õ¸³¤Ç4·î¤ËÁã³ûÃæ³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤µ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¨¤¨¡£¤â¤¦±ó¤¤²áµî¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
--ºÇ½é¤Ë¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼þ¤ê¤ËÍÄÃÕ±à¤ä¾®³Ø¹»¼õ¸³¤ò¤¹¤ë¤´²ÈÄí¤¬Â¿¤¯¡¢¸µ¡¹¤Ï¾®³Ø¹»¼õ¸³¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¼õ¸³¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¼°¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢À®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÌÂ¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ë¶É¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¡¢ÍÄÃÕ±àÂ´±à¸å¤ËÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¤¹¤ë¤´²ÈÄí¤¬Â¿¤¤³Ø¶è¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
--¸øÎ©Ãæ³Ø¤«¤é¹â¹»¼õ¸³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÅÔ¿´¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³Ø¶èÆâ¤Î¸øÎ©Ãæ³Ø¤ÏÀ¸ÅÌ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤ÆÉô³èÆ°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¡¢Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤ÎÊý¤¬½¼¼Â¤·¤¿³Ø¹»À¸³è¤¬Á÷¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î»×½Õ´ü¤È¤¤¤¦Âç»ö¤Ê»þ´ü¤Ë¤¢¤¿¤ëÃæ¹â¤Î6Ç¯´Ö¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤òÆâ¾Ê¤¹¤ë»þ´Ö¤ä¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à»þ´Ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¾ÍèÅª¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È³¤³°Î±³Ø¤ä³¤³°¤ÎÂç³Ø¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤è¤¦¤Ê³Ø¹»¤¬ÎÉ¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¶µ°éÊý¿Ë¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë»äÎ©¤ÎÊý¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
--Âç³Ø¤Þ¤Ç¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¼°¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¤¤¨¡£¤ä¤Ï¤êÂç³Ø¼õ¸³¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤Ù¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç³Ø¤ÎÉÕÂ°¹»¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
--»ÖË¾¹»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ËÜ¿Í¤ÏºÇ½é¡ÖÃË»Ò¹»¤Ï·ù¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾®³Ø¹»¤Ï¶¦³Ø¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼Ò¸òÅª¤ÊÂ©»Ò¤ÏÃË½÷¤È¤â¤ËÍ§Ã£¤¬Â¿¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â½÷»Ò¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ä¤âÃË»Ò¹»¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¶¦³Ø¤òÃæ¿´¤Ë¼þ¤ê¤ÎÉ¾È½¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤ÎÊý¤ÇÃæ¹â°ì´Ó¹»¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¶µ°é¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ä¶µ°é´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»ÀâÌÀ²ñ¤Ø¤Ï¡¢¾®³Ø4Ç¯À¸°Ê¹ß¤Ë5¹»¤Û¤É»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þ¤ê¤ÎÇ®¿´¤Ê¤´²ÈÄí¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½¬¤¤»ö¤äÉô³èÆ°¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ö¤³¤ÎÉô³è¤¬¶¯¤¤³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â©»Ò¤Î¾ì¹ç¡¢³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ï¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡ÖÈþ½ÑÉô¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢²¿¤ò´ð½à¤ËÃæ³Ø¹»¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«ËÜ¿Í¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Ãç¤Î¤è¤¤Í§Ã£¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¤³¤Î³Ø¹»¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤â¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼´¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤¬°ìÈÖ¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç»ÖË¾¹»¤ò·è¤á¤ë¥Õ¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¤¯²êÀ¸¤¨¤º¡£·ë¶É¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î½ªÈ×¤Þ¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ê»ÖË¾¹»¤ÏÄê¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¡¢²ÈÄí¶µ»Õ¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¡Ö¤³¤Î³Ø¹»¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤è¡×¤È´«¤á¤é¤ì¤¿Áã³ûÃæ³Ø¹»¤¬¡¢Â©»Ò¤Î¿´¤Î¶×Àþ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢»ä¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤è¤ê¤â¹ÅÇÉ¤ÊÃË»Ò¹»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°Õ³°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¶µ»Õ¤ÎÀèÀ¸¤Î´«¤á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¾®³Ø5Ç¯À¸¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÀèÀ¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤È¤·¤Æ³ä¤êÀÚ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÂ©»Ò¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â©»Ò¤âÀèÀ¸¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ÊÙ¶¯ÌÌ¤Ç¤âÀº¿ÀÌÌ¤Ç¤â¿Æ»Ò¤È¤â¤É¤âµß¤ï¤ì¤¿¡¢Âç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£
ÌÜÉ¸¤¬Äê¤Þ¤é¤ºÊÐº¹ÃÍ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤Â©»Ò¤ò¡¢²ÈÄí¶µ»Õ¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È--¤³¤³¤«¤é¤Ï¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ë¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î6·î¤«¤é¤Ç¤¹¡£²ÈÄí¶µ»Õ¤ÈÊ»¤»¤ÆÁá°ðÅÄ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ËÄÌ½Î¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®³Ø5Ç¯À¸¤«¤é¤ÏËÜ¿Í¤Î´õË¾¤ÇSAPIX¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
SAPIX¤Ç¤Ï¥¯¥é¥¹¤Ç¤Î½¸ÃÄ³Ø½¬¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ÄÊÌ»ØÆ³¤Î¥Ö¥ê¥Ð¡¼¥È¤âÊ»½Î¤·¡¢²ÈÄí³Ø½¬¤Ï²ÈÄí¶µ»Õ¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
--¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÊÙ¶¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÊÙ¶¯¤â±¿Æ°¤ÈÆ±¤¸¤Ç¸þ¤¡¦ÉÔ¸þ¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤Á¤Î»Ò¤ÏÁ´¤¯¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÙ¶¯¤Ï¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢À®ÀÓ¤¬°¤¯¤Æ¤âÁ´Á³µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£Í·¤Ó¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È»ÅÊý¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ä¥¤¥äÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤Ê¤é¤ä¤ë¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¤ä¤á¤ë¡£¤É¤Á¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤È²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
--¤ªÊì¤µ¤Þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼õ¸³¤ò¤ä¤á¤ë·èÃÇ¤â¤¢¤ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²¿¤¬²¿¤Ç¤âÀäÂÐ¤Ë»äÎ©¼õ¸³¤ò¤µ¤»¤è¤¦¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Ãæ³Ø¼õ¸³¤ÇºÃÀÞ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢·Ð¸³¤òÆÀ¤é¤ì¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¼«¿È¡¢µ¯¶È¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ³ØÎò¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯À®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ë¼õ¤«¤Ã¤Æ¤âÍî¤Á¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿¡¢Ä©Àï¤·¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ÎÊý¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
--¤´²ÈÄí¤ÎÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¤â¡ÖÀäÂÐ¼õ¸³¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤ªÉã¤µ¤Þ¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ï¡©
¼õ¸³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï»ä¤Ë°ìÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤È²ÈÄí¶µ»Õ¤ÎÀèÀ¸¤ÎÆó¿Í»°µÓ¤Ç¤·¤¿¡£°»¤ÈÊÜ¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢»ä¤¬¼¸¤Ã¤ÆÀèÀ¸¤¬Íý²ò¤ò¼¨¤¹¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÂ©»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
--ËÜÅö¤Ë²ÈÄí¶µ»Õ¤ÎÀèÀ¸¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
²ÈÄí¶µ»Õ¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÀèÀ¸¤È¤ÎÁêÀ¤¬¤È¤Æ¤âÂç»ö¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤ËÂ©»Ò¤Ë¹ç¤¦ÀèÀ¸¤È½Ð²ñ¤¨¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤¦¤Á¤Î»Ò¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿¿ÌÌÌÜ²á¤®¤ëÀèÀ¸¤Ç¤âÍ¥¤·²á¤®¤ëÀèÀ¸¤Ç¤â¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡£5¡Á6¿Í¤¯¤é¤¤ÀèÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÀèÀ¸¤Ê¤éÂ©»Ò¤Ë¹ç¤¦¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ë¡¢Â©»Ò¤Î¿ÆÍ§¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦ÀèÀ¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê½÷À¤ÎÀèÀ¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÏÃ¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ¥á¥ó¥¿¥ë¤â¤È¤Æ¤â¶¯¤¤Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¸·¤·²á¤®¤º¡¢Í¥¤·²á¤®¤º¤È¤¤¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤â¤¦¤Þ¤¯¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤È½Ð²ñ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Â©»Ò¤ÏÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¾®³Ø6Ç¯¤Î²Æ¤«¤é¿´¿È¤È¤â¤ËµÞÀ®Ä¹¡£´ðÁÃÎÏ¤òÃÃ¤¨¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤êÈ´¤¯»ÑÀª¤â¸å²¡¤·¤Ë--³Ø½¬·×²è¤â¤ªÊì¤µ¤Þ¤È²ÈÄí¶µ»Õ¤ÎÀèÀ¸¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢²ÈÄí¶µ»Õ¤ÎÀèÀ¸¤Ë¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¸³¤Ë¼õ¤«¤ë¡¦¼õ¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤ê¤â¡¢´ðÁÃÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÊÙ¶¯¤ò½¬´·¤Å¤±¤ë¤³¤È¡£³Ø½¬·×²è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ðÁÃÎÏ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Ãæ³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¤âËÜ¿Í¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿¤Ó¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤³¤³¤Î³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤«¡Ö¾Íè¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤«¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Áª¤Ù¤ë¡ÈÅÚÂæ¡É¤À¤±¤Ï¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¡£¤¤¤¶¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤º´ðÁÃ¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤·¤Ç¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¾¤Ë¼õ¸³¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢´ðÁÃÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤¿¤À¤Ç¤ÏÅ¾¤Ð¤Ê¤¤¤¾¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
--¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Î³«»Ï»þ¤È¹ç³Ê¹»¤ÎÊÐº¹ÃÍ¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢³ØÎÏ¤ÏÃå¼Â¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³Ø½¬¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
³ØÎÏ¤ò¿¤Ð¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢SAPIX¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SAPIX¤ÏÀ®ÀÓ¤¬²¼¤Î¥¯¥é¥¹¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¿Ê³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê¿Ê³Ø½Î¤Ç¤¹¡£
ÄÌ½Î¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤Î³ØÎÏ¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥¹¥È¤Î½ç°Ì¤äÊÐº¹ÃÍ¤Ï¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ê¿ôÃÍ¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö°ìÈÖ²¼¤Î¥¯¥é¥¹¤Ç¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯É¬»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤É¤³¤«¤Ë¤Ï¼õ¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦É¾È½¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¥Ü¡¼¥È¤«¤é¿¶¤êÍî¤È¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤Ê¤«¡¢É¬»à¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
--¸«¼é¤ë¤ªÊì¤µ¤Þ¤È¤·¤Æ¤â¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
´íµ¡´¶¤Ï¾ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤âÊÙ¶¯¤·¤Æ¤â¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¿ôÃÍ¤Ë¸½¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¡¢½Î¤ò¤ä¤á¤Æ¤¤¤¯À¸ÅÌ¤µ¤ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤â¤Ä¤¤Ë×Æ¬¤·¤ÆÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Õ¤È²æ¤ËÊÖ¤ë¤È¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤³¤³¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âÂç¤¤ÊÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò»ý¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤¤µÍ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¡¢ËèÆü¡Ö¤³¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡¼¡ª¡×¤ÈÂ©»Ò¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îº¢¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈ¯»¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
--Â©»Ò¤µ¤ó¤Î¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ËÊÑ²½¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î½ª¤ï¤êº¢¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¡¢¡Ö³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÍýÍ³¤Ê¤¯¤ä¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÊ¢¤ËÍî¤Á¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯½¤¹Ô¤Î¤è¤¦¤Ç·ù¤À¤±¤É¡¢¤ä¤ë¡×¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£
¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Ï¾®³Ø4Ç¯À¸¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ë¤·¤Æ»×¤¨¤ÐÀº¿ÀÅª¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍÄ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â©»Ò¤Ï¤º¤Ã¤ÈÇØ¤â¾®¤µ¤¯¤ÆÇØ¤Î½ç¤À¤ÈÁ°¤«¤é3ÈÖÌÜ°ÊÆâ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î²Æ¤«¤éÅß¤Ë¤«¤±¤ÆµÞ¤Ë¿ÈÄ¹¤¬¿¤Ó¤Æ¡¢À¼ÊÑ¤ï¤ê¤â¤·»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¿ÈÂÎÅª¤ÊÀ®Ä¹¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿´¿È¤¬À®Ä¹¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÖÁã³ûÃæ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤â¡¢1¤Ä¤ÎÅ¾µ¡¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
--³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÅê¤²½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Ï¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¡Ö³Ø¤Ö¤³¤È¡×¤¬·ù¤¤¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¦¤Á¤Î»Ò¤ÏÍý²Ê¤ÎÃæ¤Ç¤âÀ¸Êª¤Ï¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÎÏ³Ø¤È¤«¡¢»»¿ô·Ï¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼Ò²ñ¤È¤«¹ñ¸ì¤Ï¹¥¤¡£
¤À¤«¤é¡¢¾®³Ø3Ç¯À¸¤Îº¢¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÀ¤³¦°ä»º½ä¤ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë²ÈÂ²Î¹¹Ô¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶µ²Ê½ñ¤À¤±¤Ç³Ø¤Ö¤Î¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤·¡¢ÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø¤Ù¤ë²ÊÌÜ¤À¤ÈËÜ¿Í¤â¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤·¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
--¤´²ÈÄí¤Ç¤â¡¢Í·¤Ó¤äÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø¤Ö»ÑÀª¤òÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÀ¤³¦°ä»º¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÎ¹¹Ô¤·¤è¤¦¡×¤È·è¤á¤¿¤é¡¢»öÁ°¤Ë¡Ö¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤«¡×¤òËÜ¿Í¤ËÄ´¤Ù¤µ¤»¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤Î¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÄÃÕ±à¤â¡Ö¥É¥ë¥È¥ó¡¦¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢Âå¡¹ÌÚ¾å¸¶¤Ë¤¢¤ëÍÄÃÕ±à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤¬¡È¥É¥ë¥È¥ó¡¦¥×¥é¥ó¡É¤È¤¤¤¦¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ä¹á¹Á¤Ë¤â¤¢¤ë¶µ°éÍýÇ°¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹¥´ñ¿´¤äÃµµá¿´¤òÂº½Å¤·¤Æ¡¢¼çÂÎÅª¤ËÍ·¤Ó¡¢³Ø¤Ö¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤éºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡Ö¼õ¸³ÊÙ¶¯¡×¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«¡¢ËÜ¿Í¤Ï°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè°ì»ÖË¾¤ÎÁã³ûÃæ³Ø¹»¤Ë¹ç³Ê¡£ºÇ¸å¤Ï¹Ô¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿--¼õ¸³ËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤ëº¢¤Ï¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
12·î¤ÎºÇ¸å¤Î¥Æ¥¹¥È¤ÇºÇÄãÅÀ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤Æ¡¢»ä¤È²ÈÄí¶µ»Õ¤ÎÀèÀ¸¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤Þ¤º¤¤¤¾¡×¤È¡£¤¿¤À¡¢ËÜ¿Í¤ÏÁ´¤¯¥±¥í¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ö¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¡×¤ÈÆ¬¤Ç¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯Íî¤Á¹þ¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ö¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¤µ¡×¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤Þ¤ê¤ËÇ½Å·µ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ÈÄí¶µ»Õ¤ÎÀèÀ¸¤È¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¹â¤¯°é¤Æ¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¼õ¸³¤Ç¤³¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ1·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´íµ¡´¶¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤ÏÄü¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÏ»î¤ÎÀ®ÀÓ¤ÇÅÀ¿ô¤¬Â¤ê¤Ê¤¤Ãæ¡¢Â©»Ò¤Ïº¬µò¤Î¤Ê¤¤¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¼õ¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¡Ö¼õ¸³¤ËÍî¤Á¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Î·Ð¸³¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÊý¤Ë¤â¤¦¹Í¤¨¤¬¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤¢¤È¤Ï¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ë»ä¤ÎÂÖÅÙ¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤½¤³¤Ç´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
--¼õ¸³ÅöÆü¤Ï¤É¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¼õ¸³ÅöÆü¤Ï¡¢¤â¤¦µ¤³Ú¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÇÅöÆü¤Ï¤¤¤«¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤ë¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢ÉáÃÊÄÌ¤ê¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤Î¿Æ»Ò¤¬²¼¤ò¸þ¤¤¤ÆÌÛ¡¹¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥Ë¥³¥Ë¥³¾Ð¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²ñ¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Â©»Ò¤Ï¤½¤ì¤¬µÕ¤ËÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¸å¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤ÇËÍ¤¿¤Á¤À¤±¤³¤ó¤Ê¤ËÉáÄÌ¤Ê¤Î¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
--¤ªÊì¤µ¤Þ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ç³Ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¿´ÀÑ¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£²¾¤ËÉÔ¹ç³Ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö¼«Ê¬¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤«¡Ö¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼þ¤ê¤Ï¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦µ¤ÉÕ¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤ÈÊÑ¤ï¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ã¤ÆÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢À®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð½¼Ê¬¤À¤Ê¤È¡£
--·ë²Ì¤Ï¡¢Âè°ì»ÖË¾¹»¤ÎÁã³ûÃæ³Ø¹»¤Ë¸«»ö¹ç³Ê¡£¾¡°ø¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ËÜ¿Í¤¬¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë³Ø¹»¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³ê¤ê»ß¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢Áã³û¤è¤ê¤âÊÐº¹ÃÍ¤¬Äã¤¤³Ø¹»¡Ê¥µ¥ì¥¸¥¢¥ó¹ñºÝÃæ³Ø¹»¡Ë¤ÏÉÔ¹ç³Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤ä¤Ï¤ê¿´¤«¤é¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤«¤¬¡¢·ë²Ì¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
--Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¤ªÊì¤µ¤Þ¤«¤é¸«¤ÆÂ©»Ò¤µ¤ó¤¬À®Ä¹¤·¤¿¤Ê¤È¤É¤ó¤Ê»þ¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
Áã³ûÃæ³Ø¤Ï¥Æ¥¹¥È¤â½ÉÂê¤â¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿³Ø¹»¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µã¤¸À¤â¸À¤ï¤º¤ËÊÙ³Ø¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Æþ³Ø¤¹¤ëÁ°¤Ï¡Ö¼õ¸³¤¬½ª¤ï¤ì¤ÐÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºø³Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ä¶¤Ë½ç±þ¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ËËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤À2Ç¯´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÃÀÎÏ¤ÏÉÕ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¿Æ»Ò¤È¤â¤Ë²á¹ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÂ©»Ò¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤ÈÃæ³Ø¼õ¸³¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¢§¼èºà¸åµ
¼õ¸³¤È¤¤¤¦¤È¡Ö¹ç³Ê¡¦ÉÔ¹ç³Ê¡×¤Ë°Õ¼±¤¬¸þ¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹µ¡²ñ¤ÈÂª¤¨¤ÆÐíâ×¤·¤¿ÌÜ¤Ç¼õ¸³¤È¸þ¤¹ç¤¦¤ªÊì¤µ¤Þ¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤Î¸ÄÀ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤â¡Ö¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤Î¤Ê¤é¤ä¤êÀÚ¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥ì¤Ê¤¤¼´¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤´ËÜ¿Í¤âÇ¼ÆÀ´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤È¡¢º¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦»ÑÀª¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¼èºà¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§½ÎÁª¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ëÊÔ½¸Éô
¡Ø½ÎÁª¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î½Î¸¡º÷¥µ¥¤¥È¡Ø½ÎÁª¡Ê¥¸¥å¥¯¥»¥ó¡Ë¡Ù¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¶µ°é¡¦¼õ¸³¤Ë´Ø¤¹¤ëÁí¹ç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸î¼Ô¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¼õ¸³¤ä¿ÊÏ©¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:½ÎÁª ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë)