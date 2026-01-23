µð¿Í¡¦ÀõÌî¤¬£µ¥¥íÁý¤ÇÊ¬¸ü¤¤ÆùÂÎ¤Ë¡¡¶ÚÆùÎÌ¥¢¥Ã¥×¤Ç£±£·£±¥»¥ó¥Á£¹£µ¥¥í¤ËÀ®Ä¹¡Ö¿ÈÄ¹¤¬¿¤Ó¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¤¬£²£³Æü¡¢Àîºê»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Çº£Ç¯½é¤á¤Æ¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¤¡¢¶ÚÆùÎÌ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£²½µ´Ö¤Û¤É¤È¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¶ÚÆùÎÌ¤¬¾å¤¬¤Ã¤ÆÂÎ½Å¤â£µ¥¥íÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÂÀ¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¬¤Ã¤¿¤é¡¢ÂÎ»éËÃ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¶ÚÆùÎÌ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹¤¬¿¤Ó¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Ë¹õ¤¤£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ï¤Ï¤Á¤¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¡£¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¤òÀÑ¶ËÅª¤ËºÎ¤êÆþ¤ì¡¢£±£·£±¥»¥ó¥Á£¹£µ¥¥í¤ÎÆùÂÎ¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÂÇµå¤¬Èô¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈÂÇ·âÌÌ¤Ç¤Î¸ú²Ì¤â¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£