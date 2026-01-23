悠仁さまのお相手に「男子を産め」の残酷な重圧。9割が望む「愛子天皇」はなぜ無視されるのか
「もし男子が生まれなかったら、皇室は途絶えてしまう」--。 今のルールのままでは、悠仁さまの将来のお相手には、あまりに過酷で非人道的なプレッシャーがかかることになります。
9割の国民が「愛子天皇」に賛成し、解決策は目の前にあるのになぜ政治は動かないのか。多くの国民が抱く疑問と、皇室に迫る危機の正体を、皇室研究者・高森明勅氏の著書『愛子さま 女性天皇への道』から一部抜粋し、紹介します。
【写真】なぜ女性というだけで…。両陛下の横で見せられた、愛子さま「圧倒的な品格」
日本国の象徴であり日本国民統合の象徴という憲法上、最も大切な意味を持つ「天皇」という地位を継承する皇族が、やがて誰もいなくなってしまうかもしれない、という問題です。
これは誇張して言っているのではありません。目の前の皇室の実情を見れば、誰でも気づくはずです。
天皇陛下より若い世代の皇族の中で、天皇として即位する資格を認められている皇族は、いったい何人いらっしゃるか。宮家として筆頭の位置にある秋篠宮家のご長男、悠仁親王殿下たったおひとりだけです。
天皇陛下と同じ世代の秋篠宮、同妃両殿下より年齢がお若い皇族は、悠仁殿下以外にも合計で5人いらっしゃいます。しかし、それらの方々は皆さま、内親王か女王。つまり女性です。
ところが、今の皇位継承のルールでは「女性天皇」は認められていません。ですから、女性の皇族方は皇位継承の資格をお持ちでないのです。
それどころか、結婚されると、皇族の身分から離れられて、皇室から出ていかれるルールになっています。すると、どうなるか。厳しい現実が浮かび上がります。
その結果、今のルールのままだと、いずれ皇室には悠仁殿下おひと方しかおられなくなってしまいます。そういう未来がはっきりと見えてしまう。
こんな状態だと、言いづらいことですが、悠仁殿下のご結婚のハードルはかなり高くなってしまうのではないでしょうか。
しかも先に触れたように、今のところ皇位継承資格は男性にしか認められていません。そうすると、悠仁殿下のご結婚相手は必ず男子を生まなければならない。
もしもその方が男子を生まなければ、皇室そのものを途絶えさせてしまう--という、想像を絶するような重圧を避けることができません。そんなことが“あらかじめ”分かっていれば、どうなるか。ご結婚はさらに至難になりかねません。
失礼ながら、万が一、悠仁殿下が生涯、ご独身を通される事態になれば、現在のルールによる限り皇室は完全に行き詰まってしまいます。
そんな局面に立ち至っても、女性皇族方がご結婚によってすでに皇室から出られた後では、もう間に合いません。いったん皇族の身分を離れられた以上、再びもとの立場に戻ることはできないからです。
皇室の危機は遠い将来の話ではありません。すぐ目の前に迫っている危機なのです。
皇位継承資格を「男系男子」だけに限定する今の皇位継承のルールを変更することが欠かせません。そのルールを変えるためには、法律である皇室典範を改正しなければなりません。
法律を改正する権限を持っているのは国会です。その国会で新しい法律を作ったり、これまでの法律を改正したりする場合に、しばしば主導的な役割を果たすのは政府です。
ところが政府も国会も、女性天皇を可能にするための皇室典範の改正に、これまで本気で取り組もうとしないまま、長い歳月が流れてしまいました。
そもそも国会は、国民を代表する唯一の立法機関という位置づけです。政府は、その国民の代表機関である国会によって指名され、天皇から任命された内閣総理大臣が統率する行政機関です。どちらも、国民の意思を尊重すべき義務を負っているのは、もちろんです。
国民の多くは女性天皇を認めようとしています。そのことは、これまでのさまざまな世論調査の結果にもよく表れています。
たとえば、令和6年（2024年）の4月28日に共同通信社が公表した調査結果はどうだったか（郵送方式、有効回答数は1966件）。
《あなたは女性皇族も皇位を継ぐ「女性天皇」を認めることに賛成ですか、反対ですか》という質問への回答を見ると、「賛成」が52％、「どちらかといえば賛成」が38％。合計でぴったり90％という数字でした。これは異常に高い比率と言うほかありません。
これに対して、「どちらかといえば反対」が6％、「反対」が3％。合計でもわずか9％。つまりひとケタにとどまりました（無回答が1％）。
それを考えると、多少の温度差はあっても共同通信社調査の90％が賛成という数字は、ほとんど国民の総意の表れと表現しても、決して言いすぎではないでしょう（令和6年＝2024年＝5月19日に毎日新聞が公表した結果でも81％が賛成）。
これは決して“瞬間最大風速”的な数字ではありません。これまでに行われた各種の世論調査でも、女性天皇を認めることはコンスタントに高い支持を集めてきています
改めて言うまでもなく、天皇の地位は「国民の総意」に基づくべきことが、憲法の第1条に規定されています。そうであれば、圧倒的多数の国民の意思を尊重して、女性天皇を除外している今の皇位継承ルールは、是非とも見直す必要があるはずです。
国民の代表機関であるはずの国会と、その国会に基礎をおく政府が、男系男子限定の皇位継承ルールをそのまま放置していることは、少し強い言い方になりますが、国民の負託に対する「裏切り」ではありませんか。
しかも、そのことは先に述べたように、今後の皇位継承を困難にし、皇室の存続自体まで危うくします。
にもかかわらず、政府と国会の内部に、皇位継承資格を「男系」＝天皇か皇族の父親から生まれた「男子」だけに限定するという、明治時代になって“初めて”定められた側室制度とセットでなければ維持できない窮屈で不自然なルールを、後生大事に守り抜こうとする人たちがいます。
まことに残念です。
にもかかわらず、これまでの皇位継承のルールではただ「女性だから」というだけの理由で、天皇になる可能性があらかじめ除外されています。
率直に言って、時代錯誤としか思えないルールです。そのようなルールが、令和の日本にいつまでも必要なのでしょうか。
日本の未来を希望に満ちたものにするためには、古いルールを変更して、なるべく早く「女性天皇」を認めなければならない、と私は考えています。この書籍の執筆者：高森 明勅 プロフィール
皇室研究者、國學院大學講師。専攻は、神道学、日本古代史。1957 年、岡山県倉敷市に生まれる。國學院大學文学部卒業後、同大学院博士課程単位取得。國學院大學日本文化研究所研究員、防衛省統合幕僚学校「歴史観・国家観」講座担当などを歴任。小泉純一郎内閣当時の「皇室典範に関する有識者会議」において8名の識者、皇室研究の専門家のひとりとしてヒアリングに応じる。「プレジデン トオンライン」にて『高森明勅の「皇室ウォッチ」』を月1回連載中。(文:高森 明勅)
