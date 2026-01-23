仲のいい国にしか行かない。日本パンダ“ゼロ”の衝撃…かわいさの裏に隠された「冷徹なルール」
2026年1月下旬、シャオシャオとレイレイが中国へ返還されます。これにより、約半世紀ぶりに日本からパンダがいなくなります。
1972年、カンカンとランランの来日から始まった日本の「パンダフィーバー」。しかし、あの愛くるしい白黒の動物が、実は中国が切った「最強の外交カード」だったことをご存じでしょうか？
田中角栄首相と周恩来総理、そして毛沢東。歴史的偉人たちが繰り広げたギリギリの交渉と、その裏で動いた思惑とは。
中国通ジャーナリスト・武田一顕氏の著書『日本人が知っておくべき中国のこと』より一部抜粋・編集し、今も続く「パンダ外交」の起源をひもときます。
田中の前の佐藤栄作政権まで、日本は、今の台湾の国民党政権を中華民国の正当な政権と認めて、中華人民共和国とは正式な政府間の関係がありませんでした。
田中は、1972年の7月に自民党総裁選で福田赳夫（たけお）を破り総理大臣に就任してすぐ、中華人民共和国と国交を回復する意思を明確にしました。
9月には、田中は日本の現職の総理大臣として、初めて中国の首都・北京市を訪れます。
国務院総理（中華人民共和国の最高国家行政機関、国務院主宰）の周恩来（しゅうおんらい）と会談を重ね、中国共産党主席の最高権力者・毛沢東との会談にたどり着き、9月29日、日中共同声明（日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明）に、周恩来、両国外相の大平正芳、姫鵬飛（きほうひ）と共に署名しました。
「日本と中国いま国交 戦争状態終結きょう実現 平和友好条約締結に同意 歴史をひらく共同声明 日台条約は終了」（1972年9月29日『朝日新聞』夕刊）
「日中国交ひらく 共同声明を発表 北京で両首相署名 不正常状態は終了 台湾の中国帰属を理解」（1972年9月29日『読売新聞』夕刊）
日中の国交が回復した日の新聞は、このニュースを一面トップで報じました。
・日中間の戦争の終結、不正常な状態に終止符を打ち、外交関係を樹立すること。
・中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であり、台湾は中華人民共和国の領土の一部であると承認・理解すること。
・国家の主権や領土保全に対する相互の尊重と不可侵、内政に対する不干渉。
そして中国は、この共同声明の中で「日本に対する戦争賠償の請求を放棄する」ことを宣言しています。1972年の時点で、中国は日中戦争の賠償請求権を明確に放棄しているのです。
そのため、日本は一度けじめをつけたと判断しました。
ところが、この後今日に至るまで、日中間で戦争と謝罪という問題がくすぶり続けることになります。
賠償金の名目では支払わなくても、ODAというかたちでこの後に中国に多額なお金を渡し始めています。
そもそも賠償請求権の放棄に関しては、日本と中華民国の戦争の状態の終了と共に、1952年に結ばれた「日華平和条約」において取り決められています。
ただし前述の通り、当時の日本は蒋介石政権下の中華民国を中国の正当な政府とみなしており、中華人民共和国を認めていませんでした。
そのため、この時点で中華民国との平和条約は結ばれたものの、中華人民共和国との正式な国交は回復されないままだったのです。
国交の回復にあたり、田中角栄の決断の上で最も重要な判断材料のひとつが賠償権についてでした。
当時の中華人民共和国の国務院総理・周恩来が、賠償請求の放棄を認める意向があることがわかり、田中は訪中を決意します。
水面下での激しい交渉を経て、1972年9月、ついに歴史的な日中共同声明が調印されました。そして、この国交正常化の「友好の証」として、あの2頭が日本にやってくることになります。
あのとき、日本人は初めて本物のパンダを見たことになります。
パンダが東京の羽田空港にやって来たのは1972年10月28日。当時の内閣官房長官・二階堂進が空港までお迎えに行きました。
カンカンとランランに日本中が大熱狂。11月に上野動物園で一般公開されると、入園者が殺到しました。
わずか50秒程度しか見学できないのに、約2キロメートルの行列ができたほど。年間入園者数は、700万人を超える年が続きました。
中ソ関係が悪化し、文革の混乱によって経済力が低下していた1970年代前半の中国は、アメリカや日本と友好関係を結ぼうとしていました。
同じ1972年の4月にはアメリカのワシントンD.C.国立動物園に2頭のパンダが贈られています。その後に日本に来たカンカンとランランは、今日まで続く中国の対日パンダ外交のはしりでした。
中国の外交状況やどの国と仲がいいのかは、このパンダの貸与状況をチェックするとよくわかります。どこかと友好関係を結ぶ、あるいは中国が接近しようとすると、その国にパンダが行くのです。
仲のいい国にはパンダが行く。仲のよくない国にはパンダは行かない。中国の外交の基本です。
最近では、2024年に、アメリカやスペインにパンダが貸与されました。中国が接近、あるいは関係改善しようとしている証です。
また、四川省の「成都ジャイアントパンダ繁殖研究基地」とフランスの「ピレネー国立公園」が協定を結びました。おそらく近いうちにフランスにもパンダを貸与するでしょう。
このように、中国が気前よくパンダを外国へ出すときは外交的に軟化しているシグナルともいわれています。
パンダの愛らしい顔を見ると、どの国の人も表情がほころび、心温まります。そして何よりも、そこにパンダがいるだけで、動物園にはお客が集まり収入が安定します。
2000年から2024年までパンダを展示していた神戸市立王子動物園によると、パンダが来日した2000年の来園者数は198万人を記録したそうです。それ以前は100万人ベースで、その後は120〜130万人を推移しており、その数字からもパンダ効果がうかがえます。
ちなみに中国語でパンダは“熊猫（シォンマオ）”と表します。パンダは見た目の通り、基本的には温厚ですが、なにしろクマ科の動物です。中には凶暴な個体もいて、野生のパンダが人を襲うという事例もありました。
人間と同じで、性格はそれぞれ違います。顔には優しそうなタレ目に見える模様がありますが、あの目をよく見てください。なかなか強烈です。
それでも世界中で愛されます。地べたに座って笹をバリバリ食べている姿を見るだけで癒されるのです。
2017年に上野動物園で生まれたシャンシャンが、アイドル級の人気だったことは記憶に新しいでしょう。
現在日本で飼育されているパンダは、日本で生まれた個体も含めて貸与扱いになっているため、シャンシャンは2023年に中国に返還されました。
最終日の観覧枠は最大2600人でしたが、事前抽選の倍率は24倍、その中でも、最後の時間帯で観覧できる最終枠は約100人で、その倍率はなんと70倍だったそうです。
羽田を発つときは、約600人が見送りに訪れています。「ありがとうシャンシャン」のボードを掲げ、涙をためている人もいました。シャンシャンの姿が見えないにもかかわらず、です。
シャンシャンが上野にいた6年弱の経済効果は、入場料からグッズまで、500億円を超えるともいわれています。この書籍の執筆者：武田一顕 プロフィール
1966年生まれ。東京都出身。早稲田大学第一文学部卒業。元TBS報道局記者。国会担当記者時代の“国会王子”という異名で知られる。また、『サンデージャポン』の政治コーナーにも長く出演し親しまれた。2023年6月退社後、フリーランスのジャーナリストに転身して活動中。大学在学中には香港中文大学に留学経験があり、TBS在職中も特派員として3年半北京に赴任していた経験を持つ。その後も年に数回は中国に渡り取材を行っている「中国通」でもある。著書に『日本人が知っておくべき中国のこと』（辰巳出版）など。(文:武田 一顕)
