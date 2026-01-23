¡ÖÀÞ¤ê¾ö¤ß¥¹¥Þ¥Û¡×¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ä¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï²¿¡© ¹ØÆþ¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¤â¡ÚÀìÌç²È¤¬²òÀâ¡Û
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¼Â¤Ïº£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÀÞ¤ê¾ö¤ß¥¹¥Þ¥Û¡×¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÉ®¼Ô¤¬ÀÞ¤ê¾ö¤ß¥¹¥Þ¥Û¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈæ³Ó¼Ì¿¿¡ÛÀÞ¤ê¾ö¤ß¥¹¥Þ¥Û¤ÈÄÌ¾ï¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç¡ÖÆ±¤¸Æ°²è¡×¤òºÆÀ¸
¤Þ¤¿¡¢6¥¤¥ó¥ÁÄøÅÙ¤ÎÄÌ¾ï¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥µ¥¤¥º¤ò½Ä¤ËÀÞ¤ê¾ö¤ó¤Ç¤µ¤é¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ç¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤â¤¢¤ê¡¢¾®¤µ¤Ê¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯½÷À¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀÞ¤ê¾ö¤à¤³¤È¤Ç¿·µ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤â¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£
³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤À¤ÈÌó8¥¤¥ó¥Á¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¤Ê¤ê¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¤²èÌÌ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢²£·¿ÀÞ¤ê¾ö¤ß¥¹¥Þ¥Û¡ÖGalaxy Z Fold6¡×¤ÈÄÌ¾ï¥¹¥Þ¥Û¡ÖGalaxy A25 5G¡×¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
´°Á´¤Ë³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤À¤È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¤¿¤á¡¢Web¥µ¥¤¥È¤Î±ÜÍ÷¤äÆ°²è»ëÄ°¡¢¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ê¤É¤Ë»ëÇ§À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·ÌÌÇò¤¤»È¤¤Êý¤â¤Ç¤¡¢ÅÓÃæ¤Þ¤ÇÀÞ¤ê¾ö¤ó¤À¾õÂÖ¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¥Ç¥¹¥¯¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤Î¼«»£¤ê¤äÆ°²è»ëÄ°¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´°Á´¤ËÀÞ¤ê¾ö¤ó¤À¾õÂÖ¤À¤È¡¢¤â¤¦1¤ÄÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌó6¥¤¥ó¥Á¥¹¥Þ¥Û¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Æ±ÀÇ½¤ÎÄÌ¾ï¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢²Á³Ê¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÞ¤ê¾ö¤à¤³¤È¤ÇËÜÂÎ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤À¤È¿¿¤óÃæ¤ËÀÞ¤êÌÜ¤¬¸«¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀÞ¤ê¾ö¤à¤³¤È¤Ç¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂÑµ×À¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥¹¥Þ¥Û¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¡¢ÊÄ¤¸¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ÎÈ¾Ê¬¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÞ¤ê¾ö¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¤âÇØÌÌ¤Î¾®·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¾ðÊóÉ½¼¨¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËZTE¤Î¡ÖLibero Flip¡×¤È¡ÖGalaxy A25 5G¡×¤òÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½Ä·¿ÀÞ¤ê¾ö¤ß¥¹¥Þ¥Û¤ÏÅÓÃæ¤ÇÀÞ¤ê¾ö¤ó¤À¾õÂÖ¤À¤È¡¢´ù¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤Î¼«»£¤ê¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â°ÂÄê¤·¤¿»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÊØÍø¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²£·¿ÀÞ¤ê¾ö¤ß¥¹¥Þ¥Û¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç²Á³Ê¤Î¹â¤µ¡¢¸ü¤µ¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÀÞ¤êÌÜ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢ÂÑµ×À¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
½Ä·¿ÀÞ¤ê¾ö¤ß¥¹¥Þ¥Û¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¤¿¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£½÷À¤òÃæ¿´¤Ë¾®·¿¤Î¥Ð¥Ã¥°¤òÆü¾ïÅª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤ÏÊØÍø¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÓÃæ¤Þ¤ÇÀÞ¤ê¾ö¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç´ù¤ä¾²¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤òÍÑ°Õ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Î»£±Æ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÀÞ¤ê¾ö¤ß¥¹¥Þ¥Û¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥³¥¹¥Ñ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¹â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹¤¯°¦ÍÑ¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤âÀÞ¤ê¾ö¤ß¤ÎÂÑµ×À¤¬Ì¤ÃÎ¿ô¤Î¤¿¤á¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¸Î¾ã¥ê¥¹¥¯³Ð¸ç¤ÇÄÌ¾ï¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤ä¡¢¹â³Û¤ÊÈñÍÑ¤òÉéÃ´¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃ¼ËöÊÖµÑ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢´ü¸ÂÆâ¤ÎÊÖµÑ¤Ç¤ªÆÀ¤ËÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸Î¾ã¥ê¥¹¥¯¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢2Ç¯¤ÇÊÖµÑ¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¹çÍýÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
(Ê¸:°ËÆ£ ¹À°ì¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥¬¥¤¥É¡Ë)
¡ÚÈæ³Ó¼Ì¿¿¡ÛÀÞ¤ê¾ö¤ß¥¹¥Þ¥Û¤ÈÄÌ¾ï¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç¡ÖÆ±¤¸Æ°²è¡×¤òºÆÀ¸
ÀÞ¤ê¾ö¤ß¥¹¥Þ¥Û¤È¤ÏÀÞ¤ê¾ö¤ß¥¹¥Þ¥Û¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤êËÜÂÎ¤ä¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÀÞ¤ê¾ö¤á¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£²£¤Ë¾ö¤ó¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Âç¤¤Ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¤Ç¤â¥¹¥Þ¥Û¤Î¤è¤¦¤Ë»ý¤ÁÊâ¤±¤ëÍøÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢6¥¤¥ó¥ÁÄøÅÙ¤ÎÄÌ¾ï¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥µ¥¤¥º¤ò½Ä¤ËÀÞ¤ê¾ö¤ó¤Ç¤µ¤é¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ç¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤â¤¢¤ê¡¢¾®¤µ¤Ê¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯½÷À¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀÞ¤ê¾ö¤à¤³¤È¤Ç¿·µ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤â¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£
¡È²£·¿¡ÉÀÞ¤ê¾ö¤ß¥¹¥Þ¥Û¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È²£·¿¤ÎÀÞ¤ê¾ö¤ß¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤Î¡ÖGalaxy Z Fold¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢Google¤Î¡ÖPixel Fold¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢ZTE¤Î¡Önubia Fold¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤À¤ÈÌó8¥¤¥ó¥Á¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¤Ê¤ê¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤¤²èÌÌ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢²£·¿ÀÞ¤ê¾ö¤ß¥¹¥Þ¥Û¡ÖGalaxy Z Fold6¡×¤ÈÄÌ¾ï¥¹¥Þ¥Û¡ÖGalaxy A25 5G¡×¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
´°Á´¤Ë³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤À¤È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¤¿¤á¡¢Web¥µ¥¤¥È¤Î±ÜÍ÷¤äÆ°²è»ëÄ°¡¢¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ê¤É¤Ë»ëÇ§À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·ÌÌÇò¤¤»È¤¤Êý¤â¤Ç¤¡¢ÅÓÃæ¤Þ¤ÇÀÞ¤ê¾ö¤ó¤À¾õÂÖ¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¥Ç¥¹¥¯¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤Î¼«»£¤ê¤äÆ°²è»ëÄ°¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´°Á´¤ËÀÞ¤ê¾ö¤ó¤À¾õÂÖ¤À¤È¡¢¤â¤¦1¤ÄÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌó6¥¤¥ó¥Á¥¹¥Þ¥Û¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Æ±ÀÇ½¤ÎÄÌ¾ï¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢²Á³Ê¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÞ¤ê¾ö¤à¤³¤È¤ÇËÜÂÎ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤À¤È¿¿¤óÃæ¤ËÀÞ¤êÌÜ¤¬¸«¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀÞ¤ê¾ö¤à¤³¤È¤Ç¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂÑµ×À¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡È½Ä·¿¡ÉÀÞ¤ê¾ö¤ß¥¹¥Þ¥Û¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È½Ä·¿ÀÞ¤ê¾ö¤ß¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤Î¡ÖGalaxy Z Flip¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢Motorola¤Î¡Ömotorola razr¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢ZTE¤Î¡ÖLibero Flip¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Önubia Flip¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥¹¥Þ¥Û¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¡¢ÊÄ¤¸¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ÎÈ¾Ê¬¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÞ¤ê¾ö¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¤âÇØÌÌ¤Î¾®·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¾ðÊóÉ½¼¨¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËZTE¤Î¡ÖLibero Flip¡×¤È¡ÖGalaxy A25 5G¡×¤òÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½Ä·¿ÀÞ¤ê¾ö¤ß¥¹¥Þ¥Û¤ÏÅÓÃæ¤ÇÀÞ¤ê¾ö¤ó¤À¾õÂÖ¤À¤È¡¢´ù¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤Î¼«»£¤ê¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â°ÂÄê¤·¤¿»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÊØÍø¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²£·¿ÀÞ¤ê¾ö¤ß¥¹¥Þ¥Û¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç²Á³Ê¤Î¹â¤µ¡¢¸ü¤µ¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÀÞ¤êÌÜ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢ÂÑµ×À¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀÞ¤ê¾ö¤ß¥¹¥Þ¥Û¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡©²£·¿ÀÞ¤ê¾ö¤ß¥¹¥Þ¥Û¤Ï¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê²èÌÌ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤¤¤¿¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£»ý¤Á±¿¤Ó¤Ï¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢ºî¶È»þ¤Ë¤Ï¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥µ¥¤¥º¤òµá¤á¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢Æ°²è¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¡¢¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤àºÝ¤ËËþÂÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½Ä·¿ÀÞ¤ê¾ö¤ß¥¹¥Þ¥Û¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¤¿¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£½÷À¤òÃæ¿´¤Ë¾®·¿¤Î¥Ð¥Ã¥°¤òÆü¾ïÅª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤ÏÊØÍø¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÓÃæ¤Þ¤ÇÀÞ¤ê¾ö¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç´ù¤ä¾²¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤òÍÑ°Õ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Î»£±Æ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÀÞ¤ê¾ö¤ß¥¹¥Þ¥Û¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ë¥³¥¹¥Ñ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¹â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹¤¯°¦ÍÑ¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤âÀÞ¤ê¾ö¤ß¤ÎÂÑµ×À¤¬Ì¤ÃÎ¿ô¤Î¤¿¤á¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¸Î¾ã¥ê¥¹¥¯³Ð¸ç¤ÇÄÌ¾ï¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤ä¡¢¹â³Û¤ÊÈñÍÑ¤òÉéÃ´¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃ¼ËöÊÖµÑ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢´ü¸ÂÆâ¤ÎÊÖµÑ¤Ç¤ªÆÀ¤ËÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸Î¾ã¥ê¥¹¥¯¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢2Ç¯¤ÇÊÖµÑ¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¹çÍýÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
(Ê¸:°ËÆ£ ¹À°ì¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥¬¥¤¥É¡Ë)