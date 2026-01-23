西野カナ、美脚が見える撮影オフショット公開「えー肌着にフーディーですと」「令和なギャルカナやん」
歌手の西野カナさんは1月22日、自身のInstagramを更新。美脚が見えるかわいらしい姿を披露しました。
【写真】西野カナの美脚ちらり
コメントでは、「最強可愛すぎる」「うん、とりあえず可愛すぎるな？」「ギャルカナかわいい」「足細ー！顔面強ー！今」「海外アーティストみたいなコーデもめちゃくちゃ似合う可愛い」「えー肌着にフーディーですと」「令和なギャルカナやん」「かわいすぎて滅」「大天才ビジュアル！」と、大絶賛の声が続出しました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「かわいすぎて滅」西野さんは投稿に4枚の写真と1本の動画を載せています。撮影のオフショットのよう。ショート丈のスパッツに大きめのパーカーを合わせたラフな姿です。美脚がちらりと見えています。
新曲の写真21日には今回の撮影で仕上がった写真を公開していた西野さん。「Digital Single “君のせい” 2/6配信スタート」と、新曲の宣伝写真だったようです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
