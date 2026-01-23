Æü»º¡Ö¿··¿SUV¡È¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¡É¡×¤¬¥¹¥´¤¤¡ª ßê¤á¤¯¥É¥Ã¥È¥°¥ê¥ë¡ß¥á¥¿¥ë¤ÊÀìÍÑ¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¹âµé¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡Ö¥ê¡¼¥ÕAUTECH¡×²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©
¡Ö¿··¿¥ê¡¼¥ÕAUTECH¡×¤¬¥¹¥´¤¤¡ª
¡¡2026Ç¯1·î15Æü¡¢¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿Æü»º¡Ö¥ê¡¼¥Õ¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Àè¿ÊÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËEV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²÷Å¬¤«¤ÄÄãÇ³Èñ¤ÊÁö¹ÔÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤¿°ìÂæ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿··¿¥ê¡¼¥Õ¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖAUTECH¡Ê¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¡×»ÅÍÍ¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬Æü»º¤Î¡Ö¿··¿SUV¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡3ÂåÌÜ¥ê¡¼¥Õ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼SUV¤ËÊÑ¹¹¡£½¾Íè¤è¤ê¤â¥Ü¥Ç¥£¤¬¥í¥ó¥°¡õ¥ï¥¤¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤ÇÁ´¹â¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ºÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖB7¡×¤È¤¤¤¦¹âÀÇ½¥°¥ì¡¼¥É¡£78kWh¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢Í¥¤ì¤¿Áö¹Ô¥Õ¥£¡¼¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Û¤«¡¢ºÇÂç702km¤È¤¤¤¦¥í¥ó¥°¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¿··¿¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤¹¤¬¡¢2025Ç¯10·î8Æü¤Ë¡¢Æü»º¤Î¥«¥¹¥¿¥à»ö¶È¤òÃ´¤¦Æü»º¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡õ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬¡¢¿··¿¡Ö¥ê¡¼¥Õ AUTECH¡×¤òÈ¯É½¡£ÀèÂå¥ê¡¼¥Õ¤Ë¤âAUTECH»ÅÍÍ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¡¼¥Õ AUTECH¤È¤·¤Æ¤Ï2ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿··¿¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤¹¤ë¥ê¡¼¥Õ AUTECH¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡×¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥á¥¿¥ëÄ´¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÎÀìÍÑ¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¤ä¡¢¾ÅÆî¡¦³ý¥öºê¡ÊAUTECH¥Ö¥é¥ó¥ÉÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡Ë¤Î³¤¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼SUV¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¤ËÀìÍÑ¥Ñ¡¼¥Ä¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤«¤Ä¹âµé´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¹ÒÀ×ÇÈ¡×¡Ê³¤¤ò¿Ê¤à¥Ü¡¼¥È¤Î¸åÊý¤ËÀ¸¤¸¤ëÇÈ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤¹¤ë¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼LED¤ä¡¢³¤ÌÌ¤Îßê¤á¤¤òÉ½¸½¤·¤¿¥É¥Ã¥È¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¡£¥À¡¼¥¯¶âÂ°Ä´ÅÉÁõ¤ÎÀìÍÑ19¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤âÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÏºÙÉô¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¤¹âµé¤Ê»ÅÎ©¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¡¼¥È¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢AUTECH¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à´¶¤ò±é½Ð¡£ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤ÇÅ°Äì¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥à¤ò»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢AUTECHÀìÍÑ¿§¤Î¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ö¥ë¡¼¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥×¥ê¥º¥à¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤Ê¤ÉÁ´5¿§¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï651Ëü3100±ß¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¿··¿¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î¤Ë55kWh¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¡¢ÄÌ¾ï¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡ÖB5¡×¤ÎÈ¯É½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë·Á¤Ç¡¢AUTECH»ÅÍÍ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£