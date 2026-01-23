【24日（土）の天気】

“今季最長寒波”の2度目の大雪ピークとなりそうです。北陸付近は積雪急増のおそれがあります。

●西日本、沖縄

晴れ間の出るところもありますが、雪や雨が降り、四国や九州でも山沿いを中心に大雪となりそうです。最高気温は大阪、広島などで8℃、鳥取は5℃の予想です。

●東日本

北陸周辺では雪が強まり、短時間で積雪が急増するおそれがあります。東海の平野部にも雪雲が流れ込み、名古屋も午後はにわか雪の可能性があります。気温は23日（金）より少し上がるところが多いものの、各地で真冬の寒さは続き、東京は最低気温0℃、最高気温10℃の見込みです。

●北日本

北海道の日本海側は局地的に雪が強まり、大雪のおそれがあります。東北はさらに積雪が増えそうで、太平洋側も雪雲の流れ込むところがあるでしょう。北海道と東北北部は真冬日のところが多く、仙台は3℃止まりとなりそうです。

【週間予報】

●大阪〜那覇

鳥取は雪や雨の日が続きますが、26日（月）は一旦止みそうです。27日（火）は雨の降るところが多いでしょう。来週は厳しい寒さは緩みそうです。

●新潟〜名古屋

北陸は25日（日）にかけて大雪に警戒ですが、26日（月）には大雪の峠を越えそうです。ただ来週後半は、再び雪の降り方が強まるおそれがあります。関東は晴れて空気の乾燥が続くでしょう。

●旭川〜福島日本海側は雪の降る日が続くでしょう。東北では27日（火）は気温が上がり、雨のところもありそうです。雪の多い地域では、なだれなどに注意が必要です。気温は平年を下回る日が多いでしょう。